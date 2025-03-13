Четверг, 13 марта, 2025
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Переплывут ли хоккеисты «Сахалина» «Амур»? Поболейте за наших!

15 и 16 марта в Южно-Сахалинске состоятся матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск) и «Амур» (г. Хабаровск). 

Начало игр: 

    • 15 марта в 13:00, 
    • 16 марта в 13:00. 

17 и 18 марта в Южно-Сахалинске состоятся матчи первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17/16 лет. Нашей команде «Кристалл», занимающей 1-е  место втурнирной таблице,  противостоит команда «Адмирал 2009» из Владивостока, которая в данный момент находится на 4-й позиции.

Начало игр: 

    • 13 марта в 12:00, 
    • 14 марта в 12:00. 

Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького, 29. 

Вход свободный

Для тех, кто не сможет прийти, будет доступна прямая трансляция матчей в сообществе спортивной школы «Кристалл» ВКонтакте: https://vk.com/crystall_sakhalin.

Совсем скоро конец хоккейного сезона, потому успейте посетить матчи и поддержать любимую команду!

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