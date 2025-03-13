Переплывут ли хоккеисты «Сахалина» «Амур»? Поболейте за наших!

15 и 16 марта в Южно-Сахалинске состоятся матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск) и «Амур» (г. Хабаровск).
Начало игр:
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- 15 марта в 13:00,
- 16 марта в 13:00.
17 и 18 марта в Южно-Сахалинске состоятся матчи первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17/16 лет. Нашей команде «Кристалл», занимающей 1-е место втурнирной таблице, противостоит команда «Адмирал 2009» из Владивостока, которая в данный момент находится на 4-й позиции.
Начало игр:
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- 13 марта в 12:00,
- 14 марта в 12:00.
Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького, 29.
Вход свободный
Для тех, кто не сможет прийти, будет доступна прямая трансляция матчей в сообществе спортивной школы «Кристалл» ВКонтакте: https://vk.com/crystall_sakhalin.
Совсем скоро конец хоккейного сезона, потому успейте посетить матчи и поддержать любимую команду!