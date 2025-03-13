Переплывут ли хоккеисты «Сахалина» «Амур»? Поболейте за наших!

15 и 16 марта в Южно-Сахалинске состоятся матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск) и «Амур» (г. Хабаровск).

Начало игр:

15 марта в 13:00, 16 марта в 13:00.



17 и 18 марта в Южно-Сахалинске состоятся матчи первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17/16 лет. Нашей команде «Кристалл», занимающей 1-е место втурнирной таблице, противостоит команда «Адмирал 2009» из Владивостока, которая в данный момент находится на 4-й позиции.

Начало игр:

13 марта в 12:00, 14 марта в 12:00.



Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького, 29.

Вход свободный

Для тех, кто не сможет прийти, будет доступна прямая трансляция матчей в сообществе спортивной школы «Кристалл» ВКонтакте: https://vk.com/crystall_sakhalin.

Совсем скоро конец хоккейного сезона, потому успейте посетить матчи и поддержать любимую команду!