Переселение из аварийного жилья в Шахтерске довело до уголовного дела

Аккомпанемент сорванных панелей

В новых домах по улице Окружной в пгт Шахтёрск люди столкнулись с коммунальными проблемами.

Эта история долгоиграющая, она длится с прошлого года. Жильцы дома по Окружной, 20д изнемогают от канализационного запаха. Стоки разливаются и заливают подвалы, собираются в зловонные лужи во дворах. Видимо, по причине ошибки при прокладке инженерных сетей.

Новосёлы не раз обращались во все инстанции, описывали ситуацию и даже предлагали варианты, как её исправить. Безрезультатно.

Как рассказал житель этого дома Владимир Мирошниченко, представители подрядчика АО «Институт Оргэнергострой», строившего дома, утверждали, что виноваты по большей части жильцы – кидают в унитаз что ни попадя… Хотя все уже убедились, что проблема совсем в другом.

Периодически водой заливает электрощитовую в доме по Окружной, 20в. По словам директора шахтёрской управляющей компании Василия Самченко, источник воды находится прямо в этом помещении. Когда она начинает прибывать, её откачивают насосом. Мало того что это дополнительный расход электроэнергии – попадание воды на электроустановки может привести к серьёзной аварии! Вроде бы, Ростехнадзор принял построенный дом с условием, что строители устранят этот недочёт. Но воз, то есть источник опасности, и ныне там.

Хватает и недоделок помельче, которые снижают комфортность проживания.

– Фасад обит железными панелями, ветер задувает под железо снизу, а отдушин сверху нет, и он срывает панели, – рассказывает Владимир Мирошниченко. – Их возвращали на место, но всё повторяется. Из-за строительных недочётов в квартирах, чьи окна выходят на море, вздувались линолеум и навесные потолки.

Плюс плохая звукоизоляция в квартирах, некомфортная температура в некоторых из них.

– Входные двери в подъезды быстро пришли в негодность, – добавляет Василий Самченко, – видимо, строители купили самые дешёвые.

Не так давно во дворе дома «д» по Окружной смыло детскую площадку. Точнее, она буквально провалилась после ливней. Выяснилось, что под ней тёк ручей, рассказал Мирошниченко. Люди пожаловались губернатору во время его встречи с населением района.

На жалобу власти отреагировали быстро – решили восстанавливать площадку на том же месте. Но жители волнуются – не слишком ли велика глубина провала?

Причины и следствия

Нельзя сказать, что строители и управляющая компания не реагировали на жалобы и просьбы, вселившихся в эти дома жильцов. Но они устраняют только следствие, а не причину, убеждены хозяева квартир. Канализационные трубы после прочистки забиваются, потому что сами инженерные сети спроектированы с недочётами.

– Самое же печальное – на все претензии ответы примерно в таком ключе (читается между строк): что вы хотели, это ведь социальное жильё, – сетует Владимир Мирошниченко. – На одно из моих писем из области сначала пришёл ответ: «строительство домов № 20а, 20б, 20в, 20г и 20д по ул. Окружной в пгт Шахтёрск осуществлялось в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение. Строительный надзор осуществлялся Государственной инспекцией строительного надзора, комитетом по управлению муниципальной собственностью и администрацией Углегорского муниципального округа. Ведётся претензионная работа с подрядной организацией АО «Институт Оргэнергострой» по вопросам устранения выявленных в процессе эксплуатации строительных недостатков в рамках гарантийных обязательств».

Судя по этому ответу, всё в пределах допустимого, и жильцы напрасно сгущают краски. Но немного погодя Мирошниченко прислали другое письмо: для комплексного обследования канализационной системы привлекали специализированную организацию. Её вердикт – при проведении канализации в дома допущены нарушения, прорабатывается проектная документация для ликвидации выявленного брака в работе. Проект ожидали к концу августа прошлого года.

А уже в нынешнем году шахтёрцу пришёл ответ из областного министерства строительства: «в настоящее время проводится конкурсный отбор подрядчика для разработки проектной документации по ремонту системы водоотведения группы многоквартирных домов, расположенных по ул. Окружной. По итогам подготовки проекта будет выбран исполнитель ремонтных работ. Начало работ запланировано на текущий год, а завершение – на следующий».

Последний ответ – оттуда же, датирован концом октября нынешнего года. Он гласит, что районная администрация ведёт претензионную работу с подрядчиком, в том числе по вопросам функционирования ливнё­вой и хозяйственно-бытовой канализаций. При вводе домов в эксплуатацию было получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства проектной документации.

Тень мошенничества в крупном размере

В адрес мэрии и застройщика прокуратура выносила представления об устранении нарушений. Но сделано ничего не было.

После жалоб и по результатам проверок следственный комитет возбудил по всем этим фактам уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Следователи пришли к выводу – появившиеся проблемы в домах и возле них препятствуют нормальному использованию жилья и создают угрозу для жизни и здоровья жителей.

Как же получилось – проект, вроде, прошёл экспертизу, а теперь требуется устранить, скажем нейтрально, недочёты в ливнёвой и хозяйственно-бытовой канализации, ремонтировать систему водоотведения, хотя дома заселили совсем недавно?

Это удивительно вдвойне, когда узнаёшь, что застройщик домов в Шахтёрске АО «Институт Оргэнергострой» не фирма типа «Рога и копыта», а, как значится на официальном сайте, «многопрофильная строительная компания с более чем 70-летним опытом комплексного выполнения высокотехнологичных работ по возведению энергетических, нефтегазовых и промышленных объектов как в России, так и за рубежом».

В Углегорском районе она строила магистральный конвейер с Солнцевского угольного разреза до Шахтёрского морского порта. Занималась возведением объекта ядерной энергетики в Бангладеш. Это только самые заметные адреса за последнее время. Представительства компании есть во многих странах и городах, в том числе в областном центре и Углегорске. Тем не менее, АО сейчас фигурант уголовного дела, подпортившее людям радость от переселения в новое жильё.

Помимо Шахтёрска, АО построило жилые объекты на улице Инженерной в Углегорске. И там тоже всплывают проблемы. В одних домах вода лилась сверху, в других – топила снизу.

Отчего так вышло? Узнать мнение представителей компании не удалось – на посланный запрос в компании оперативно не ответили. Будем надеяться, пока.

Евгений АВЕРИН.