Свидетель перешивок. На островной магистрали работает локомотив, переживший смену двух железнодорожных эпох

На вид это обычный тепловоз, один из многих, что работают на нашей железной дороге. Его модель – 2М62, бортовой номер – 0515.

Обыватель вряд ли отличит его от других собратьев.

Появился он у нас после перешивки на более широкую материковскую колею. А до этого бегал по просторам КНДР. Это делает его историю интересной и не­обычной – ведь не у каждого в послужном списке зарубежные страницы. Ну и помимо того этот стальной конь стал свидетелем и участником перешивок на территории как Северной Кореи, так и нашей области. Что на железной дороге большая редкость, говорит начальник южно-сахалинского локомотивного депо Андрей Сущенко. Тепловоз заслужил право на почетную пенсию – то есть место среди экспонатов музея железнодорожной техники нашего острова.

Сам же локомотив под номером 0515 выпустили еще 41 год назад.

На уровне руководства страны давно говорили о том, что есть потребность увеличить экспорт угля из России в Юго-Восточную Азию. С точки зрения логистики для этого идеальным местом была КНДР. Например, ее незамерзающий порт Раджин находится в 54 километрах от станции Хасан в Приморье. Если построить в Раджине терминал для обработки грузов и отправки их по морю, то это даст выгоду и нам, и Северной Корее. Соседи были не против, но стояла во весь рост одна проблема – у них действующая колея была построена японцами и по ширине (1435 мм) меньше российской. Нужно было ее перешить на наш габарит 1520 мм, подогнать под него сопутствующую инфраструктуру. Расчеты показали, что затраты окупятся. Так родился проект «Хасан – Раджин». Появление наших мощностей в Раджине позволяло обрабатывать там грузы из Южной Кореи и отправлять их дальше по российской железной дороге.

Идея стала обретать реальные очертания в 2008 году, для ее практического воплощения создали совместное с КНДР предприятие РасонКонТранс. В сентябре 2013 года закончили перешивку линии от Хасана до Раджина. Событие это было весьма значимое и в экономическом, и в политическом плане.

В КНДР ждали высокую российскую делегацию. Ехать она должна была, конечно, поездом, чтобы воочию увидеть, как воплощен в жизнь проект. Выяснилось, что пройти там может только локомотив модели 2М62.

Поэтому специалисты, устроив своеобразный кастинг, остановились на тепловозе с номером 0515 – он был из всех самым надежным. Локомотиву было доверено девять вагонов с журналистами из всех мировых изданий.

В июле следующего года был открыт универсальный терминал в северокорейском порту, пошли составы с экспортным углем.

После этот локомотив взяло в аренду РасонКонТранс. Числился он по-прежнему в депо Уссурийска, а работали на нем северокорейские бригады – после обучения в России. Андрей Сущенко имел к их подготовке непосредственное отношение.

Сейчас проекту дают в общем благоприятные прогнозы. Специалисты считают, что «Хасан – Раджин» позволит создать новый транзитный коридор, который обеспечит выход стран Северо-Восточной Азии к Тихому океану.

Ну а локомотив в 2016 году вернулся в Приморье.

В 2019 году закончилась ставшая эпохальным событием перешивка нашей сахалинской колеи, тоже имевшей японские габариты. Возникла необходимость заменить подвижной состав. Тепловоз, оставивший добрый след в КНДР, вместе с другими отправился из Приморья на остров. Оказалось, что 2М62 – самая подходящая модель, которая может заменить на новых путях старые трудяги ТГ-16, сконструированные под узкую островную колею в 60-х годах.

На острове локомотив с номером 0515 до 2021 года возил пассажирские составы на север. Потом после плановой замены двигателя стал работать на грузовых перевозках.

За все время пребывания на острове в пути у него была только одна поломка. Так что он еще послужит.

Евгений АВЕРИН.

Фото из личного архива Андрея Сущенко.

Справка

Пробег тепловоза 2М62 под номером 0515 свыше 2 млн 635 тыс. км. Это значит, что он 65 раз обогнул экватор.

Кстати

В воскресенье, 7 августа, в РФ отмечается День железнодорожника.