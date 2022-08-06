Свидетель перешивок. На островной магистрали работает локомотив, переживший смену двух железнодорожных эпох

Андрей Сущенко, приехав на Сахалин, порадовался новой встрече с тепловозом под номером 0515. Он не подводил в Северной Корее, не подводит и на островной магистрали.

На вид это обычный тепловоз, один из многих, что работают на нашей железной дороге. Его модель – 2М62, бортовой номер – 0515.

Обыватель вряд ли отличит его от других собратьев.

Появился он у нас после перешивки на более широкую материковскую колею. А до этого бегал по просторам КНДР. Это делает его историю интересной и не­обычной – ведь не у каждого в послужном списке зарубежные страницы. Ну и помимо того этот стальной конь стал свидетелем и участником перешивок на территории как Северной Кореи, так и нашей области. Что на железной дороге большая редкость, говорит начальник южно-сахалинского локомотивного депо Андрей Сущенко. Тепловоз заслужил право на почетную пенсию – то есть место среди экспонатов музея железнодорожной техники нашего острова.

Сам же локомотив под номером 0515 выпустили еще 41 год назад.

На Сахалине Андрей Сущенко командует локомотивами.

На уровне руководства страны давно говорили о том, что есть потребность увеличить экспорт угля из России в Юго-Восточную Азию. С точки зрения логистики для этого идеальным местом была КНДР. Например, ее незамерзающий порт Раджин находится в 54 километрах от станции Хасан в Приморье. Если построить в Раджине терминал для обработки грузов и отправки их по морю, то это даст выгоду и нам, и Северной Корее. Соседи были не против, но стояла во весь рост одна проблема – у них действующая колея была построена японцами и по ширине (1435 мм) меньше российской. Нужно было ее перешить на наш габарит 1520 мм, подогнать под него сопутствующую инфраструктуру. Расчеты показали, что затраты окупятся. Так родился проект «Хасан – Раджин». Появление наших мощностей в Раджине позволяло обрабатывать там грузы из Южной Кореи и отправлять их дальше по российской железной дороге.

Идея стала обретать реальные очертания в 2008 году, для ее практического воплощения создали совместное с КНДР предприятие РасонКонТранс. В сентябре 2013 года закончили перешивку линии от Хасана до Раджина. Событие это было весьма значимое и в экономическом, и в политическом плане.

В КНДР ждали высокую российскую делегацию. Ехать она должна была, конечно, поездом, чтобы воочию увидеть, как воплощен в жизнь проект. Выяснилось, что пройти там может только локомотив модели 2М62.

Поэтому специалисты, устроив своеобразный кастинг, остановились на тепловозе с номером 0515 – он был из всех самым надежным. Локомотиву было доверено девять вагонов с журналистами из всех мировых изданий.

В июле следующего года был открыт универсальный терминал в северокорейском порту, пошли составы с экспортным углем.

После этот локомотив взяло в аренду РасонКонТранс. Числился он по-прежнему в депо Уссурийска, а работали на нем северокорейские бригады – после обучения в России. Андрей Сущенко имел к их подготовке непосредственное отношение.

Сейчас проекту дают в общем благоприятные прогнозы. Специалисты считают, что «Хасан – Раджин» позволит создать новый транзитный коридор, который обеспечит выход стран Северо-Восточной Азии к Тихому океану.

Ну а локомотив в 2016 году вернулся в Приморье.

В 2019 году закончилась ставшая эпохальным событием перешивка нашей сахалинской колеи, тоже имевшей японские габариты. Возникла необходимость заменить подвижной состав. Тепловоз, оставивший добрый след в КНДР, вместе с другими отправился из Приморья на остров. Оказалось, что 2М62 – самая подходящая модель, которая может заменить на новых путях старые трудяги ТГ-16, сконструированные под узкую островную колею в 60-х годах.

На острове локомотив с номером 0515 до 2021 года возил пассажирские составы на север. Потом после плановой замены двигателя стал работать на грузовых перевозках.

За все время пребывания на острове в пути у него была только одна поломка. Так что он еще послужит.

Евгений АВЕРИН.

Фото из личного архива Андрея Сущенко.

Справка

Пробег тепловоза 2М62 под номером 0515 свыше 2 млн 635 тыс. км. Это значит, что он 65 раз обогнул экватор.

Кстати

В воскресенье, 7 августа, в РФ отмечается День железнодорожника.

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