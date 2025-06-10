Перевозчики начали продавать билеты по курильским направлениям на август

Морские и авиационные рейсы в ту сторону стали ещё доступнее, рассказали в региональном минтрансе.В последнем месяце лета из Южно-Сахалинска до Итурупа предусмотрено по 16 авиарейсов в неделю, до Кунашира – по 14. На морской линии Корсаков – Курилы за месяц планируется выполнить 23 рейса туда и обратно. Из Петропавловска-Камчатского до Северо-Курильска намечено 13 рейсов.

– В этот период мы увеличиваем частоту полетов и заходов теплоходов, непрерывно ведем работу с перевозчиками по организации дополнительных рейсов при необходимости, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев. – Расписание на лето было сформировано в том числе с учетом заявок, поданных в «Лист ожидания». Это помогло нам определить наиболее востребованные у пассажиров даты и принять меры для увеличения провозной ёмкости.

Билеты можно приобрести у перевозчиков: в кассах и на сайте «Авроры»; на сайте АО «СахПасфлот», на борту судов или в офисе продаж в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Ленина, д. 304г, тел. 8(4242) 24-24-20; в офисе продаж морской компании «Сахалин-Курилы» в Южно-Сахалинске (гостиница «Монерон», Коммунистический проспект, 86), тел. 8(4242) 22-79-58, на сайте https://mostanet.ru; на линию Петропавловск-Камчатский– Северо-Курильск – на сайте АО «СахПасФлот» (теплоход «Анатолий Чернеев») и на сайте rfbus.ru (теплоход «Гипанис), а также в кассах: в Северо-Курильске – ул. Сахалинская, д. 40а, тел. 8(42453) 42-112, 8-914-767-41-41 и в Петропавловске-Камчатском – ул. Академика Королёва, д. 37, тел. 8-924-586-31-02.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.