Многие сейчас болеют, в том числе мои родственники и знакомые. И ситуация пока, кажется, не улучшается.

Может ли что-то помочь пережить пандемию? В истории Древнего Рима чума исчезла после того, как люди, начав размышлять о жестокости, а также об общем моральном упадке, раскаялись в своих проступках. Услышав об этом, люди в других областях империи последовали их примеру. Эпидемии отступали от целых городов, когда люди искренне раскаивались («Что я делал неправильно? Надеюсь, у меня будет шанс исправиться»).

Даже если вероятность эффекта – 1 процент из 100, на всякий случай, стоит попробовать. Вдруг это сыграет свою роль для защиты вас и ваших близких. Советую это и своим родственникам и знакомым, когда они заболевают.

Дмитрий Иванов, волонтер.