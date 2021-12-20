Пернатым кушать подано! Урожай рябины в Южно-Сахалинске поможет зимующим птицам пережить суровую зиму

Когда утром идет снег, город окрашен в приглушенные, пастельные тона. На этом блекленьком фоне выделяются красные гроздья рябин, украшенные сахарно-снежными «шапочками». Южно-Сахалинск славится своими рябинами, они часто упоминаются в стихах и песнях, посвященных областному центру. Но помимо декоративно-романтической рябины несут еще и важную, вполне материальную, функцию – плоды дерева являются необходимой частью рациона многих пернатых обитателей города и окрестностей.

Достаточно ли корма для них в нынешнем сезоне? Каких птиц и где можно встретить зимой в городе? Нуждаются ли они в подкормке? Вот что об этом рассказал наш постоянный консультант, биолог-охотовед, член Русского географического общества Андрей Здориков.

В городских посадках преобладает рябина смешанная. Урожай удовлетворительный, причем в областном центре ягоды достаточно много, а в окрестностях меньше.

Впрочем, птиц привлекают плоды и других деревьев и кустарников: яблони сахалинской, боярышника черного и красного, шиповника. У некоторых видов пользуются хорошим спросом семена, содержащие большое количество растительных масел, например ясеня. Лесные птицы с удовольствием питаются семенами хвойных деревьев – пихты, ели. Урожай шишек в этом году хороший. Есть ряд видов пернатых, которые питаются в основном белковой пищей: насекомыми и их личинками.

Синантропные виды, такие, как воробьи, голуби, большеклювые вороны, в городе никогда не остаются без пропитания, за них можно не беспокоиться.

В конце ноября в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина можно было видеть амурских свиристелей. Они встречались и в сельской местности вместе со свиристелями обыкновенными, питались плодами шиповника. Пока в городской черте редко попадаются дрозды – бурый и дрозд Наумана. Эти птицы сейчас еще кормятся на просторах Хабаровского края, а позже с попутными ветрами перекочуют на Сахалин.

В лесопарковой зоне обитают клесты. Они перелетают стайками с места на место, лакомятся еловыми и пихтовыми семенами. В хвойных массивах парка и окрестностей обитают в небольшом количестве снегири – уссурийский и обыкновенный.

Зимуют в городской черте и синицы. У нас их несколько видов: гаечка, большая, большая восточная, длиннохвостая (ополовник) и другие. Они нередко образуют смешанные стайки с поползнями и пищухами.

Часто встречаются дятлы: большой черный (желна), включенный в региональную Красную книгу, большой пестрый, зеленый, малый пестрый, малый острокрылый (кижуки). Список зимующих пернатых «горожан» можно продолжить. В первой половине декабря многие из них попадаются на глаза людям редко. Другое дело – новогодняя пора. В январе птичье население Южно-Сахалинска заметно увеличится, потому что в лесу станет голодно. В отдельные годы, когда наступала бескормица, даже голуби с воробьями и воронами принимались за рябину, составляли конкуренцию залетным птицам. Голод не тетка!

По словам Андрея Здорикова, зима, скорее всего, будет холодной и многоснежной, потому что минувшее лето было на юге острова сухим и знойным. Поэтому помощь птицам от человека потребуется ближе к середине и к концу зимы. О том, чем и как нужно подкармливать пернатых в этот период, «Советский Сахалин» расскажет в отдельной публикации.

Владимир СЛАВИН.