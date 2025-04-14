Перспективный проект в аграрной отрасли Сахалина потерпел крушение

Расположенные в Томаринском районе АО «Совхоз «Заречное» и учреждённое им АО «Красногорская заимка» хорошо известны покупателям вкусной продукцией. Большая линейка молочных продуктов, тепличные овощи, мясо – этим торговали во многих павильонах «Заречного». А вот теперь молочки от «Заречного» не найдёшь. Молочный скот, причём племенной, пущен под нож. Бурёнок стало невыгодно содержать.

Эхо перемен

Красногорский производитель не монополист на областном рынке молочных продуктов, его доля составляла, по данным областного минсельхоза, менее 2%. Но были планы расширяться, построить большой животноводческий комплекс в селе Пензенское. Они остались на бумаге.

Помимо молочки, в этом году мы не увидим и тепличных овощей от «Красногорской заимки», говорит заместитель генерального директора АО «Совхоз «Заречное» Татьяна Овчинникова.

Это предприятие появилось в середине 90-х, образно говоря, на обломках совхоза «Томаринский» во многом благодаря энтузиазму его руководителя Валентины Баранской. «Советский Сахалин» не раз писал о становлении «Заречного» и о том, как его появление возродило умирающий в 90-х Красногорск. И мы, и наши читатели радовались успехам сельхозпредприятия. Оно уверенно шло в гору. Создало «Красногорскую заимку».

Больше 10 лет назад был подготовлен большой инвестиционный проект создания в ней современного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. На него планировалась поддержка из области. Это был первый на Сахалине инвестпроект с государственно-частным партнёрством, гордость областного руководства.

Он был разделён на три этапа. Первый – строительство тепличного комплекса, второй – строительство овоще- и картофелехранилищ, третий – возведение цеха по переработке сельхозпродукции. Но по инициативе тогдашнего губернатора Александра Хорошавина очерёдность поменялась – цех по переработке сельскохозяйственной продукции (планируемый III этап) был построен вторым этапом вместо строительства овоще- и картофелехранилищ (II этап по плану). Но тут выяснилось, что обеспечить бесперебойную работу цеха по переработке продукции не удаётся из-за отсутствия овощехранилища.

После смены областного руководства проект поставили на паузу. Средств учредителей не хватало. Задолженность предприятия росла. Собственных средств у «Красногорской заимки» не было. Учредители помогали, чем могли, но их средств тоже не хватало. В результате стала расти задолженность перед «Заречным».

В 2022 году тогдашний руководитель этого АО Валентина Баранская обращалась в правительство области и облдуму с просьбой предоставить господдержку. Не сразу, но её дали. Но суммы полученных из облбюджета субсидий – 68,6 млн рублей и 43,5 млн рублей – не позволили запустить инвестпроект, на который возлагались большие надежды.

Осенью 2024 года в бюджет внесли поправки на погашение кредиторской задолженности аграрных предприятий и оказание им финансовой помощи для восстановления платёжеспособности – в общей сложности свыше 1 млрд рублей. Но ни «Заречного», ни «Красногорской заимки» в списке не оказалось. Там были товаропроизводители АО «Сов­хоз Корсаковский», «Сов­хоз Южно-Сахалинский», «Птицефабрика «Островная», получавшие в 2016 году свыше 2 млрд рублей каждый.

– У нас возник вопрос, по какому принципу распределяются субсидии акционерным обществам с пакетом акций Сахалинской области, находящимся в сложном финансовом положении и нуждающимся в государственной поддержке, – недоумевала Татьяна Овчинникова. – Почему такая же государственная поддержка не предоставляется АО «Красногорская заимка», где доля Сахалинской области в пакете акций составляет 48 %?

Отсутствие газа плюс избыток влаги

Ещё один важный момент – при строительстве тепличного комплекса «Красногорской заимки» (оно шло с 2012 по 2014 гг.) предполагалось, что через некоторое время он будет отапливаться газом. Прошло немало времени, Томаринский район так и не газифицирован, поэтому тепличный комплекс отапливается углём, что значительно удорожает производство. Угольные котлы были задуманы как временное решение. Срок их работы уже вышел, и для поддержания их в рабочем состоянии потрачено немало средств. Теперь они неисправны, альтернативы им нет. Поэтому комплекс по круглогодичному выращиванию овощей пришлось закрыть.

Прошедший год доставил и другие хлопоты – погода испытывала на прочность. Вот выдержки из информации руководства «Заречного», предоставленной в областную думу.

Практически с мая по сентябрь шли постоянные дожди. Сильное переувлажнение и низкие температуры не позволили своевременно подготовить почву для посадки картофеля и овощей. Посеяно всё было с опозданием – посадки картофеля, например, завершили 15 июля. Погода не улучшалась и дальше. От разлива рек затопило все поля, пастбища для скота, производственные территории. К полям невозможно было проехать даже на тракторах. Полностью погибли посадки картофеля на площади 36,9 га из 85, и овощей на площади 8 га из 28.

Практически полностью был потерян урожай моркови и свёклы. Картошки тоже собрали намного меньше – 426 тонн при запланированных 2338. К уровню 2023 г. это всего 18%. Сбор овощей – 373 тонны при плане 1448, к уровню 2023 г. это 26%. Похожая картина по кормам для скота. Всё это негативно сказалось на выручке от продажи овощей, и с похожим результатом скажется на продуктивности бурёнок.

Добавляет сложностей рост цен на товарно-ма­те­риальные ресурсы, долги по кредитам.

Законодательство предус­матривает возмещение ущерба от стихии только в случае наличия договоров страхования урожая. Но и на эти цели в хозяйстве нет средств, констатирует Татьяна Овчинникова.

Ещё одна проблема – состояние земельных угодий в «Заречном». Расположены они в основном на болотистых участках и требуют мелиоративных работ. Прошедшие дожди добавили лишней влаги. Чтобы избежать такого затопления полей в дальнейшем, необходима реконструкция изношенных мелиоративных систем. Тогда будет возможность ввести в оборот новые посевные площади.

С одной стороны – есть областная программа поддержки аграрного сектора. Она наряду с другими мерами предусматривает практически полное финансирование осушения земель, рассказали в областном министерстве сельского хозяйства и торговли.

По предоставленным редакции сведениям, в прошлом году благодаря господдержке удалось ввести в оборот и предотвратить подтопление более 1400 га земель сельскохозяйственного назначения, что превысило плановые цифры.

Всё это верно, соглашаются руководители сельхозпредприятия. Но тут есть один нюанс – оплату производят по факту выполненных работ. А для этого нужно самим подготовить проект, оплатить работу специалистов. Только средств на это у хозяйства нет.

Получается, что субсидии вроде как есть, но не всем доступны.

По мнению руководства «Заречного», мелиорацией должны заниматься специализированные организации и оплату за проведение этих работ надо проводить напрямую, а не через сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не в состоянии обеспечить финансирование в требуемых объёмах.

Болотный процесс таит опасность

Пример «Заречного» с мелиорацией не исключение, а скорее правило.

Проблема эта достаточно серьёзная для всего нашего острова с непростым климатом. Недавно её поднимали в областной думе на заседании думского комитета по экологии.

Как пояснил депутат Юрий Выголов, мелиорацией у нас на острове занимается единственное специализированное в этой сфере предприятие – сельхозко­оператив «Сахалинский». Теперь он в стадии банкротства – как раз потому, что сельхозпредприятия не могли полностью расплатиться с ним за проведённые работы.

Между тем ситуация сложилась тревожная – по заключению Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова, представленному в 2023 году, почвы сельхоз­угодий области находятся в процессе вторичного заболачивания.

– А этот процесс ведёт к снижению плодородия и, соответственно, к уменьшению урожайности, – объясняет Юрий Выголов. – По рекомендации института водно-мелиоративный комплекс Сахалина требует коренной модернизации. Сегодня у нас 18 тыс. га осушительных систем находятся в неудовлетворительном состоянии, 24 тыс. га требуют реконструкции. Степень их износа от 70 % и выше. Требуются расчистка русел, углубление дна и укрепление берегов рек, которые являются водоприёмниками мелиоративных систем. Таких рек и ручьёв в области 40.

Статистика говорит, что как в 2023, так и в 2024 году из-за переувлажнения почв сельхозпредприятия не смогли в полном объёме проводить механизированные работы. То есть не смогли как надо посеять, обработать посевы и осенью как надо с помощью техники убрать. По итогам 2024 года недобор урожая сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами к уровню 2023 года составил по картофелю 38%, по овощам – 22%. В цифрах это выглядит так: из 45 тыс. тонн картофеля по плану в 2024 году собрали всего 27 тыс. тонн. Из 23 тыс. тонн овощей собрали всего 17 тыс. тонн. Качество заготовленных кормов низкое.

– При этом из бюджета области на сельское хозяйство в 2024 году выделялось свыше 5 млрд рублей, а мы закупаем картошку даже из Пакистана. Причина проста: высокий износ мелиоративных систем и низкая пропускная способность водоприёмников приводит к снижению эффективности проводимых мероприятий по мелиорации земель по госпрограммам, в результате чего почвы переувлажняются. 2024 год был самым показательным и провальным. Падение после него может продолжиться, так считают многие аграрии, и я с ними согласен, – говорит Юрий Выголов, проработавший в сельском хозяйстве много лет.

Отчасти с этим согласны и в островном минсельхозе. Как поясняют его специалисты, в 2024 году погода подкинула немало неприятных сюрпризов. Поздно началась посевная, летом подтапливало поля так, что часть посевов полностью смыло. Были сложности с кормами, но заготовить в общей сложности смогли 93% от того, что планировали. Это породило определённые сложности с зимне-стойловым содержанием бурёнок. Чтобы их преодолеть, специалисты корректируют рацион кормления животных.

Вывод минсельхоза – с учётом всех обстоятельств, несмотря на номинальное снижение урожая по ключевым культурам, это не создаст фундаментальных проблем для внутреннего потребления жителями региона.

Но верно и другое – проблемы, обозначенные московскими учёными, не могут не аукнуться в ближней перспективе. Поэтому нельзя не задуматься – в достаточной ли мере проводится мелиорация на островных полях? Всё ли идеально в механизме господдержки сахалинских аграриев? Будет печально, если в один не очень прекрасный момент обнаружится, что на прилавках больше нет тех же молочных продуктов или овощей от производителя, к которому мы привыкли…

Евгений АВЕРИН.