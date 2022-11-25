Первая ласточка «Полевой почты»

В каких только образах не представлялся остров Сахалин участникам нашего проекта! И рыбой, и кораблем, и исполином… У южносахалинцев Солдатовых свои ассоциации. Анастасия и Алексей ощущают его седовласым отцом и дедом, воспитывающим настоящих мужчин. А настоящие мужчины, как известно, ценились во все времена, и сегодня они – надежда и опора страны. Родной Сахалин наделяет их особой духовной силой, мужеством, верностью родному Отечеству.

– Мой муж на многих мероприятиях поет песни о Сахалине, но чужих авторов, – рассказала Анастасия Солдатова. – Однажды я предложила: «Давай напишем свою». Мы загорелись этой идеей и нашли поддержку у музыканта, композитора и звукооператора Георгия Зобова.

Стихотворный текст песни «Отец Сахалин» я написала на своей родине в Иркутской области, где проводила отпуск. Конечно, я не поэт, знаю лишь стандартные каноны стихосложения, которые изучала в театральном училище. Но пишу стихи от души, как чувствую. Да и Алексей с Георгием не стали анализировать мой песенный текст на предмет правильности стихосложения. Они ощутили: простые строки искренние, они дышат. И это трогает. Георгий написал музыку, сделал аранжировку, а Алексей исполнил композицию.

В свете последних событий на Донбассе авторам-исполнителям пришла мысль этой песней о малой родине поддержать наших мобилизованных ребят. Появился и соответствующий видеоряд о наших бойцах, их подготовке и отправке в зону специальной военной операции. Это прибавило песне актуальности.

Примечательно, что композиция «Отец Сахалин» открыла региональную акцию «Полевая почта «Единой России» и через социальные сети ушла в зону боевых действий к нашим бойцам.

– Нам кажется, что каждый слушатель воспримет эту песню по-своему, – отметила Анастасия.

А еще она призналась, что очень любит Сахалин, во многом определивший ее жизнь:

– После окончания театрального училища в Иркутске я решила уехать далеко, туда, где красиво. И в первую очередь где хороший театр, поскольку хочу профессионально развиваться в этом деле. Посмотрела информацию о Дальнем Востоке, нашла Сахалин. И все совпало – и далеко, и красиво, и перспективно.

Анастасия и судьбу здесь нашла. Супруг Алексей – южносахалинец, выпускник театрального колледжа СахГУ по специальности «актерское искусство». К тому же хороший музыкант и вокалист, коллега «по цеху», ведь он тоже служит в драмтеатре Чехов-центра.

Анастасия Солдатова стала на острове артистом драмы высшей категории, сыграла более двух десятков ролей. В этом году за профессиональное мастерство, личный вклад в развитие театрального искусства региональное министерство культуры и архивного дела отметило ее благодарственным письмом.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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