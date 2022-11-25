Первая ласточка «Полевой почты»

В каких только образах не представлялся остров Сахалин участникам нашего проекта! И рыбой, и кораблем, и исполином… У южносахалинцев Солдатовых свои ассоциации. Анастасия и Алексей ощущают его седовласым отцом и дедом, воспитывающим настоящих мужчин. А настоящие мужчины, как известно, ценились во все времена, и сегодня они – надежда и опора страны. Родной Сахалин наделяет их особой духовной силой, мужеством, верностью родному Отечеству.
– Мой муж на многих мероприятиях поет песни о Сахалине, но чужих авторов, – рассказала Анастасия Солдатова. – Однажды я предложила: «Давай напишем свою». Мы загорелись этой идеей и нашли поддержку у музыканта, композитора и звукооператора Георгия Зобова.
Стихотворный текст песни «Отец Сахалин» я написала на своей родине в Иркутской области, где проводила отпуск. Конечно, я не поэт, знаю лишь стандартные каноны стихосложения, которые изучала в театральном училище. Но пишу стихи от души, как чувствую. Да и Алексей с Георгием не стали анализировать мой песенный текст на предмет правильности стихосложения. Они ощутили: простые строки искренние, они дышат. И это трогает. Георгий написал музыку, сделал аранжировку, а Алексей исполнил композицию.
В свете последних событий на Донбассе авторам-исполнителям пришла мысль этой песней о малой родине поддержать наших мобилизованных ребят. Появился и соответствующий видеоряд о наших бойцах, их подготовке и отправке в зону специальной военной операции. Это прибавило песне актуальности.
Примечательно, что композиция «Отец Сахалин» открыла региональную акцию «Полевая почта «Единой России» и через социальные сети ушла в зону боевых действий к нашим бойцам.
– Нам кажется, что каждый слушатель воспримет эту песню по-своему, – отметила Анастасия.
А еще она призналась, что очень любит Сахалин, во многом определивший ее жизнь:
– После окончания театрального училища в Иркутске я решила уехать далеко, туда, где красиво. И в первую очередь где хороший театр, поскольку хочу профессионально развиваться в этом деле. Посмотрела информацию о Дальнем Востоке, нашла Сахалин. И все совпало – и далеко, и красиво, и перспективно.
Анастасия и судьбу здесь нашла. Супруг Алексей – южносахалинец, выпускник театрального колледжа СахГУ по специальности «актерское искусство». К тому же хороший музыкант и вокалист, коллега «по цеху», ведь он тоже служит в драмтеатре Чехов-центра.
Анастасия Солдатова стала на острове артистом драмы высшей категории, сыграла более двух десятков ролей. В этом году за профессиональное мастерство, личный вклад в развитие театрального искусства региональное министерство культуры и архивного дела отметило ее благодарственным письмом.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте