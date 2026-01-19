Первая на Сахалине кулинарная мастерская в детском саду открылась в Корсакове

Этот уникальный проект запустили в детском саду № 3 «Ромашка». О нём просили сами дети, а родители поспособствовали.

Кулинарная мастерская представляет собой инновационное образовательное пространство для ранней профессиональной ориентации детей. В игровой форме ребята под чутким руководством будут осваивать полезные практические навыки, знакомясь с основами кулинарного искусства.

Открытие мастерской стало ключевым событием на дизайн-сессии «Экосистема детства: проектируем связи», посвящённой внедрению современных практик в дошкольном образовании.

Елена КУЛИКОВА.