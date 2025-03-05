Взошли первые саженцы для озеленения Южно-Сахалинска

В этом году оформление города посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты по озеленению проанализировали лучшие российские практики, адаптировали их под условия Южно-Сахалинска, детально подошли к подбору декоративных элементов и созданию цветочной палитры.

Особенно тщательно отнеслись к выбору растений: предпочтение отдавали тем, которые нормально реагируют на перепады температур и высокую влажность. Одним из поставщиков зелёного декора традиционно станет cовхоз «Тепличный», где подготовку к предстоящему летнему сезону начали ещё осенью прошлого года.

– Мы уже в октябре заказываем семена и черенки на следующий год, решаем эти вопросы до нового года, а сразу после праздников начинается сезон. Первые посадки – это виола, цинерария, то есть самые холодостойкие растения. Сейчас идёт пикировка, то есть пересадка сеянцев из небольшой кассеты в более крупную, – рассказала Елена Буткова, начальник отдела продаж «Тепличного».

С наступлением устойчивого потепления на улицах появятся бархатцы, бегония, пеларгония, петуния, бальзамин, сальвия, агератум и вербена.

В композиции включат также гайлардию и декоративную капусту. Расширять цветовую палитру специалисты стараются в рамках одного вида или сорта растений.

– В концепции озеленения у нас, конечно же, преобладают цвета, напоминающие георгиевскую ленту, звёзды, советский флаг, символы военного времени. Эти конструкции символизируют Победу, а также дань уважения и благодарности нашим предкам, которые посвятили свою жизнь борьбе за мир и восстановлению страны, – подчеркнула специалист отдела озеленения муниципального казённого учреждения «ОсиО» Инна Паламарчук.

Оформители городских пространств запланировали установку вертикальных зелёных композиций вдоль центральных улиц города. Для украшения используют кашпо разных форм и объёмов, в которых будет высаживаться как рассада однолетних, так и многолетних растений. Помимо этого, в двух локациях города запланированы фитомодули (3D-конструкции).

Важным направлением озеленения стала замена части однолетних растений на многолетники. Такой переход позволяет создать более гармоничные композиции, оптимизировать уход за зелёными зонами.

Виктор ГОРОДОВ.

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В прошлом году по поручению главы города Сергея Надсадина в Южно-Сахалинске высадили беспрецедентное количество цветов — облик регионального центра украсили более миллиона растений. Благоустройство городского пространства, новые подходы к озеленению и цветочному оформлению — одна из задач в работе по развитию Южно-Сахалинска. Курс на обновление существующих скверов, прогулочных зон, а также обустройство новых общественных территорий полностью поддержан правительством области и губернатором Валерием Лимаренко.