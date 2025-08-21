Первая в Сахалинской области морская станция появится на мысе Анастасия

Вдали от цивилизации, на мысе Анастасии ( полуостров Крильон, территория Анивского района), создают инфраструктуру для первой на острове морской биостанции «Анива».

Уже завезена техника, возводятся постройки. В этом году здесь должны появиться полевые лаборатории, кухня-столовая и жилые корпуса для гостей, научного и технического персонала. Со следующего года станция начнёт принимать студентов, проходчщих практику, исследовательские группы и индивидуальных ученых со своими проектами. Запуск биостанцции на полную «мощь» ожидают к 2030 году.

Учёные говорят, что науку ждёт много интересного. На практически необитаемом мысе Анастасии обитают редкие и исчезающие виды животных, встречается несколько десятков лекарственных растений и грибов. А окрестные скалы служат местами отдыха для перелётных птиц, чей маршрут пролегает вдоль Тихоокеанского побережья.

Неподалёку расположено «Холодное пятно Макарова» – поднимающееся к поверхности течение холодных вод. Это позволяет вести здесь масштабные изучения глобальных климатических процессов, путей миграции морских организмов и изменений экосистем в условиях изменения климата.

Возле побережья расположены очень удобные места для погружения в воду, бухта защищена от штормов, что даёт огромные возможности в изучении морских экосистем. Создание морской биостанции «Анива» – флагманский проект фонда «БИОМ». Подготовительные и организационные работы ведутся с 2023 года совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, Сахалинским государственным университетом и правительством области с 2023 года. В прошлом году здесь высадился десант, разбил палаточный лагерь.

– Это был первый этап проекта, за ним последовал второй, – рассказал руководитель «Анивы» Александр Семёнов. – На мысе Анастасии в итоге начнёт свою деятельность современный полевой стационар – центр интеграции фундаментальной науки, прикладных биотехнологий, образовательных программ. Одним из основных направлений биостанции станет программа инвентаризации богатейшего биоразнообразия Дальнего Востока России и создание биоресурсной коллекции.

Но уже сейчас учёные проводят исследования в сокращённом формате по грантовому конкурсу «Крильон – 2025», он организован фондом «БИОМ». Хорошим подспорьем станет сотрудничество с инновационным кампусом СахалинTech в Южно-Сахалинске – появится возможность проводить узкоспециализированные молекулярно-генетические исследования, скрининги и глубокий анализ полученного на станции материала. Это обогатит науку, позволит внедрить её достижения в практику.

Помимо этого, по словам Александра Семёнова, появление биостанции поспособствует развитию экологического туризма на мысе Анастасии. Уникальное место способно удивлять до бесконечности.

Не так давно мыс стал объектом внимания кинематографистов. В 2023 году наш земляк Александр Зарчиков представил документальную ленту под названием «Тайна мыса Анастасии» – историю драматических событий, развернувшихся вблизи этого места в последние месяцы Второй мировой войны. Об этом фильме «Советский Сахалин» рассказывал в номере от 8 декабря 2023 года в материале «Последнее лето Второй мировой».

Американцы начали охоту со своих подводных лодок за японскими судами, и тогда летом 1945 года под раздачу попал советский пароход «Трансбалт», шедший во Владивосток с грузом лэнд-лиза из американского Сиэтла. Часть экипажа смогла спастись на шлюпках, моряков подобрал японский военный корабль и доставил в свою страну. Останки затонувших судов до сих пор не найдены…

Владимир ПАВЛОВ.

Фото с интернет-ресурсов Анивской биостанции.

Видео с телеграм-канала t.me/aniva_bio.