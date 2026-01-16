Первенство и чемпионат области по лыжным гонкам на приз «Дружба»: борьба за секунды

В минувший четверг, 15 января, на южносахалинском лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» имени почётного мастера спорта СССР, ветерана Великой Отечественной войны Василия Комышева стартовали первенство и чемпионат области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Данные соревнования являются отборочным этапом для участия юных сахалинских спортсменов в первенстве России и на втором этапе ДФО Спартакиады учащихся. За путевки в главный старт сезона страны борются юноши и девушки 15 — 16 лет. За право представлять область в составе сборной команды Сахалина на Спартакиаде учащихся борьбу на лыжне ведут юниоры и юниорки 2008 — 2009 года рождения.

Всего в соревнованиях участвует более ста спортсмена из Ноглик, Долинска, Анивы, Охи, Корсакова и Южно-Сахалинска. Возраст участников от 15 до 43 лет. Наше внимание будет приковано к юношам и девушкам, от 15 до 18 лет.

На старт трехкилометровой дистанции у девушек 15 — 16 лет борьбу за подиум вели 36 лыжниц. Полина Дубовкина (спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта) стартовала под третьим номером. Минутой ранее на дистанцию отправилась Карина Поважнюк (Sakhalin XC-Ski).

Отметку 1,8 км Карина преодолела за 7 минут 41,4 секунды. Однако ей не суждено было долго оставаться в лидерах гонки. Полина улучшило это время на 31,1 секунды. Под пятнадцатым номером на дистанцию отправилась Екатерина Худокормова (спортшкола зимних видов спорта). Девушка не смогла после контрольной отметки 1,8 км захватить лидерство. Остановив секундомер на отметке 7:28,6, Екатерина подвинула на третью строчку в предварительном протоколе Карину Поважнюк.

В итоговом протоколе изменений не произошло. Уверенную победу одержали Полина Дубовкина — 11:04. Серебряный призер Екатерина Худокормова проиграла подруге по команде 28,4 секунды. Карина Поважнюк замкнула тройку призеров — 11:54,9.

У юношей на дистанции 5 км также на старт вышло 36 спортсменов. Борьба за верхнюю строчку пьедестала почета развернулась довольно серьезная.

Лучшее время на отметке 1,8 км показал Матвей Калинин (Долинск) — 5:49.0. Главный претендент на медаль высшей пробы Дмитрий Соколов (спортшкола зимних видов спорта) отстал на 10.6 секунды. Александр Рукосуев (эта же школа) замыкал тройку претендентов на подиум 6:14,8. На отметке 3,5 км произошла смена лидера.

Макар Ершов (спортшкола зимних видов спорта) за 1,5 км до финиша показал лучшее время — 11:39.8. Дмитрий Соколов по-прежнему на второй строчке предварительного протокола — 11:43.6. Всего 0,4 секунды уступал Дмитрию Матвей Калинин. ]

На оставшихся полутора километрах до финиша Дмитрий Соколов не только смог отыграть у Макара Ершова 3, 8 секунды, но и выиграть на финише 5,6 секунды. Время победителя 15:13,6. Замкнул тройку призеров Матвей Калинин 15:34,3.

На дистанции 10 км у девушек 17 — 18 лет интригующей борьбы не получилось. Уверенную победу праздновала представительница спортшколы зимних видов спорта Виолетта Щербакова. С первого километра она захватила лидерство и, преодолев червонец за 37:00.8, поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета. Второе время дня показала Светозара Улитина — 37:57.1. Александра Хурх третья — 39:15.1.

Юноши в этой возрастной категории на дистанции 15 км устроили настоящий лыжный триллер. На отметке 1,8 км Виктор Кустов (Ноглики) показывает лучшее время — 5:57.0.

Дмитрий Глазунов проигрывает лидеру 2,3 секунды. Андрей Кирющенков уступил Дмитрию 0.2 секунды (оба – спорт школа зимних видов спорта). Дистанцию 3,5 км Дмитрий Глазунов преодолел за 11:34.8.

Второе время у Андрея Кирющенкова 11:40.1. Ростислав Коваль (спортшкола зимних видов спорта) проигрывал Андрею 2.3 секунды. На контрольной отметке 10 км тройка лидеров выглядела так — Дмитрий Глазунов 30:35.3, Андрей Кирющенков 31:35.1, Дмитрий Шубников (спортшкола зимних видов спорта) 31:38.3.

Лидер гонки Дмитрий Глазунов не позволил своим соперникам вклинится в борьбу за медаль высшей пробы на заключительных пяти километрах дистанции и уверенно пополнил свою копилку очередной золотой наградой.

Время победителя 46:08.0. А вот борьба за серебро развернулась очень серьезная. Дмитрий Шубников смог прибавить по ходу гонки на оставшихся 5 км и опередить своего товарища по команде Андрея Кирющенкова на 25.9 секунды. Дистанцию 15 км серебряный призер преодолел за 47:21.1.

Во второй день первенства юниоры и юниорки 17 — 18 лет выясняли отношения в спринте свободным стилем.

На первой стадии этих соревнований участники должны были выйти на старт в квалификации с раздельного старта. Дистанцию 1,6 км быстрее всех преодолел Виктор Кустов — 3:43.74. Владислав Смыков (СШ Долинск) отстал от победителя на 10.42 секунды. Замкнул тройку лучших Дмитрий Глазунов 3:55.10.

В этот день в спринте господствовал Виктор Кустов. Представитель Ноглик уверенно выиграл полуфинал и в финальном забеге смог на 0.34 секунды опередить Владимира Волкова и на 0.69 секунды Дмитрия Глазунова (оба -спортшкола зимних видов спорта).

У девушек соревнования получились в урезанном виде. В квалификации вышли на старт восемь участниц. Две спортсменки, показавшие худшее время на дистанции, не попадали в финал. Выиграла квалификацию Виолетта Щербакова. Она же была лучшей в финальном забеге. Второй финишировала Софья Кулыгина, третьей Светозара Улитина.

Завтра борьбу за медали в спринте классическим стилем будут вести юноши и девушки 2010 — 2011 года рождения. Начало соревнований в одиннадцать часов.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.