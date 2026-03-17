Первичное сосудистое отделение Южно-Сахалинской городской больницы имени Анкудинова признано лучшим в России

С громкой победой вернулись врачи Южно-Сахалинской городской больницы имени Анкудинова с IV Всероссийского нейроконгресса. Во время мероприятия были озвучены результаты конкурса среди первичных сосудистых отделений страны. Таких структурных подразделений в России насчитывается более 700, в них оказывается помощь самым тяжелым больным – после инсультов и инфарктов. Достижения врачей Южно-Сахалинска удостоены высшей профессиональной награды.

Надежда Галиакбарова сегодня месит кинетический песок, собирает куличики. А две недели назад ее привезли в городскую больницу полностью обездвиженную. За короткий период врачи вернули подвижность рукам и ногам женщины, способность говорить. Над восстановлением функций после инсульта трудится целая бригада – неврологи, терапевты, реабилитологи, массажисты, регулярно проводятся лабораторные и аппаратные исследования для оценки результатов в динамике. Каждый день на занятия по реабилитации отводится не менее трех часов. Надежда Гавриловна уже задумывается о возвращении домой.

— Это все благодаря врачам. Это уже третий инсульт, опять меня вытащили, иду на поправку, — делится женщина.

Такие истории в первичном сосудистом отделении происходят регулярно. Состояние пациентов, которые сюда поступают, тяжелейшее, результат выздоровления зависит от многих факторов. Комиссия Всероссийского нейроконгресса оценивала результаты работы отделения за четыре года. Анализировались все показатели деятельности, начиная от наличия оборудования, подготовки специалистов до применения специализированных методов – тромболитической терапии, оперативных видов вмешательства, показателей летальности и возвращения к активной жизни.

— Первичное сосудистое отделение – команда настоящих профессионалов, все пациенты на контроле. Это отделение, в котором наблюдение ведется круглосуточно, все специалисты, начиная от медсестер до заведующего, вносят свой вклад в выздоровление абсолютно каждого пациента, — отметил главный врач городской больницы имени Анкудинова Андрей Ширяев.

СПРАВКА

Помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Высокие достижения сахалинских специалистов определены развитием этого направления в регионе. Сахалинская область одной из первых в стране вступила в программу помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В конце прошлого года регион вошел в число 15 субъектов страны, реализующих программу ТЕЛЕПСО. Теперь островные врачи могут оказывать помощь пациентам с инсультом с применением телемедицинских технологий.