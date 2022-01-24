Для ее размещения выбрали самый крупный курильский остров – Итуруп. Новый энергообъект расположен в районе села Рейдово и оснащен современным оборудованием отечественного производства. Станция будет питать электроэнергией местную сеть и, по расчетам, позволит ежегодно экономить для местного бюджета около 15 миллионов рублей за счет сокращения закупок дизельного топлива.

– Появление первой солнечной электростанции, без преувеличения, – знаковое событие для Курил. Мы впервые в нашем регионе будем использовать возоб­новляемую энергию солнца для получения электричества в таких объемах. Это особенно важно для островных изолированных энергосистем и позволит не только сохранить бюджетные средства, сберечь уникальную островную природу, но и повысить надежность электроснабжения курильчан, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На возведение рейдовской солнечной электростанции ушло около 4 месяцев. Ее установленная мощность – 250 кВт. Такой объем энергии вырабатывают 620 солнечных батарей. Энергообъект подключат к общей сети дизельных электростанций Рейдово напрямую, без накопителей. В результате традиционная генерация после запуска новой станции станет работать меньше и экономить топливо, а вредных веществ в окружающую среду будет выбрасываться меньше.

На возведение рейдовской солнечной электростанции ушло около 4 месяцев. Ее установленная мощность – 250 кВт. Такой объем энергии вырабатывают 620 солнечных батарей. Энергообъект подключат к общей сети дизельных электростанций Рейдово напрямую, без накопителей. В результате, традиционная генерация после запуска новой станции станет работать меньше и экономить топливо, а в окружающую среду будет выбрасываться меньше вредных веществ.

– Мы уже провели первые проверки, тестовые запуски электростанции – всё прошло успешно. Сейчас ожидаем приезда специалистов Ростехнадзора. После того, как они подготовят заключение, станция, ориентировочно в феврале, начнёт свою работу в плановом режиме, будет подключена к общей энергосети села Рейдово, – рассказал Дмитрий Леонтьев, инженер компании «ДальЭнергоИнвест», которая реализовала проект на собственные средства.

– Мы уже провели первые проверки, тестовые запуски электростанции – все прошло успешно. Сейчас ожидаем приезда специалистов Ростехнадзора. После того, как они подготовят заключение, станция, ориентировочно в феврале, начнет свою работу в плановом режиме, будет подключена к общей энергосети села Рейдово, – рассказал Дмитрий Леонтьев, инженер компании «ДальЭнергоИнвест», которая реализовала проект на собственные средства.

В ближайшие годы будет проведено дополнительное изучение энергетического потенциала Курильских островов, а также заменено устаревшее энергооборудование.

В перспективе – создание на Курилах тестового полигона для апробации и внедрения технологий в области распределенной энергетики на основе возобновляемых источников энергии и новых видов топлива (газ, водород). Таким образом, ветровой, солнечный и геотермальный потенциал на островах планируют использовать в большей степени, нежели сейчас, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, на Итуруп дизельное топливо доставляют с материка. При этом на курильском острове есть ряд альтернативных источников энергии, потенциал которых пока используется далеко не в полной мере. Например, до того, как была построена новая электростанция, солнечную энергию в небольших объемах для собственных нужд использовали местные компании, а также жители.

Сахалинская область – первый регион в России, который взял на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и развитию альтернативных источников энергии. На островах проводится эксперимент по установлению специального регулирования выбросов и поглощению парниковых газов. Уже действуют электростанции, использующие энергию ветра, воды и геотермальных источников. За 5 лет островная экономика должна стать углеродно нейтральной.