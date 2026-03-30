Первые шаги анивских школьников в науке: проверили куриные яйца на прочность

С рыбным обозом в Москву отправился помор Михайло Ломоносов, когда ему исполнилось 19 лет. Юные гении из второй школы Анивы ещё только заканчивают начальную школу, но уже тренируются покорять вершины науки – третьеклашки Михаил Ермолов, Герман Никитин, Анна Сурикова и Марина Подшивалова представили школьной комиссии собственные научные проекты. В апреле они полетят в Москву, чтобы выступить на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке».

Конкурс «Первые шаги в науке», куда отправятся юные анивчане, — это научное мероприятие для школьников от 6 до 14 лет, увлечённых биологией, IT, математикой, историей, лингвистикой и литературоведением и прочими образовательными направлениями.

После прохождения регионального этапа проект собирает в Москве участников из большинства регионов России. За участие в конкурсе школьники получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, а победители очного этапа и их научные руководители – дипломы и именные Золотые знаки отличия «Первые шаги в науке».

На прошедшей неделе четверо учеников одного из третьих классов анивской школы № 2 представили мэру Анивского округа Светлане Швец, учительскому жюри и одноклассникам результаты исследовательских работ.

Михаил Ермолов озаботился мыслью: действительно ли мобильный телефон, столь привычный современному человеку, загрязнён так, что может быть опасным для здоровья? Девятилетний исследователь провёл микробиологические тесты дома, подготовив на кухне питательные растворы. Когда его любительский микроскоп не справился с задачами исследования, школьник обратился к медикам и рассмотрел гаджет через линзы мощного медицинского устройства.

Увиденное шокировало Михаила: на экране смартфона живёт целая вселенная микроорганизмов! Мобильное устройство накапливает меньше микроорганизмов, чем наличные деньги. Но все-таки в век высоких технологий следует заботиться не только о гигиене рук, но и о регулярной чистке мобильника.

Герман Никитин стал укротителем молний. В проекте «Мои первые молнии» он изучал принципы образования статического электричества, собирал простые электрические схемы и воссоздавал миниатюрные аналоги природных разрядов.

Анна Сурикова исследовала как инженерное чудо обыкновенное куриное яйцо. Пытливая анивчанка изучила форму и архитектуру яйца, оценила распределение нагрузки, свойства скорлупы и внутренних структур. Во время защиты проекта Анна пригласила одноклассников встать на куриные яйца, чтобы испытать на сопротивление давлению. А затем сравнила прочность стен первого домика цыплёнка с природными и искусственными материалами.

Марина Подшивалова отчиталась о работе над проектом «Биотестирование воды с помощью улиток ампуллярий». В начале XX века этих двоякодышащих моллюсков завезли из Южной Америки в Европу, после чего они получили широкое распространение у аквариумистов всего мира. Марина Подшивалова использовала улиток как природные датчики качества среды: детально изучила поведение ампуллярий и проследила их физиологические реакции на воду разного качества.

По словам руководителя школы № 2 Елены Медниковой, ученики под началом классного (и научного!) руководителя Татьяны Ермаковой в конкурсе «Первые шаги в науке» участвуют ежегодно. Школьники занимают призовые места, становятся победителями и получают отличительные нагрудные знаки и медали.

– Вполне закономерно то, что и наука пришла в наши школы, и дети всё смелее занимаются исследовательской работой, – отметила мэр Анивского округа Светлана Швец. – Это плоды нацпроекта «Образование», работавшего в России по инициативе нашего Президента Владимира Путина с 2019-го по 2024 годы. Всем округом будем болеть за победу юных анивчан на следующем этапе в Москве.

Сергей МАКАРОВ.