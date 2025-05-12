Первые шаги. Моя незабываемая практика

Мы, трое студенток отделения журналистики Дальневосточного государственного университета – Люба Устич, Таня Ламонова и я, Наташа Сидоренко – выбрали местом преддипломной практики редакцию «Советского Сахалина».

Нас определили в отдел промышленности. Заведовал им Николай Игнатьевич Чековитов. Мягкий, интеллигентный, заботливый, умный, талантливый. Мы узнали, что он неоднократный призёр журналистской премии им. А. П. Чехова, и смотрели на него снизу вверх.

Увидев, что практикантки неплохо справляются с работой, редактор В. Парамошкин попросил поработать всё лето, чтобы сотрудники отдела промышленности отгуляли отпуска. Представьте, на студенток оставили целый отдел – один из основных!

Меня «посадили» на лесхозы, леспромхозы и целлюлозно-бумажные заводы. Конечно, случались материалы и из других отраслей, но эти были главные.

Я побывала на всех целлюлозно-бумажных заводах, писала о победителях социалистического соревнования. Старалась уйти от штампов. Особенно запомнилась командировка в г. Чехов. Тихий, зелёный, опрятный городок просто влюбил в себя. А рабочий коллектив Чеховского ЦБЗ покорил ответственной, творческой работой.

Из этой командировки я привезла пару зарисовок о молодых бригадирах варочного цеха и большую корреспонденцию «Отпустите за опытом», в которой сравнила работу двух соревнующихся ЦБЗ – Холмского и Чеховского – и отношение их руководителей к условиям труда коллективов.

На Чеховском ЦБЗ идеальный порядок, помещения вентилируются, варщики ходят на работу в чистых рубашках. Холмский же пугал своей мрачностью: кругом ободранные, запылённые здания, захламлённая территория; тамошние варщики работали в сильно загазованных помещениях при температуре 35 – 40 градусов. А за порядок там даже не брались. Помнится, мою корреспонденцию даже отметили на редакционной летучке. Об этом торжественно объявил Чековитов.

А ещё мне пришлось идти пешком из села Слава Тымовского района в райцентр. В Славу не пришёл утром автобус – а ходил он раз в сутки, – у меня же был билет на вечерний поезд из Тымовского в Южный. Пришлось топать. От каждой попутки пряталась в придорожных кустах. Только через часа три хода я осмелилась остановить авто с женщиной за рулём.

Эх, знала бы моя мама, сколько пришлось пережить её доченьке в командировках! Одни только ночные приезды-отъезды в незнакомых городах и посёлках чего стоили! А поездки на лесовозе через Набильский перевал! Я трижды проехала по нему с передовым водителем. Дорога узкая – двум машинам не развернуться. А лесовоз – это такая махина, маленькая ошибка – и в пропасть! Какие герои были эти водители!

С лесом, бригадой лесозаготовителей связан и смешной случай, ставший в редакции притчей во языцех. Я писала о бригаде лесозаготовителей под руководством И Чен Бока. Не зная, как ещё разнообразить лексику, назвала рабочий коллектив вальщиков «иченбоковцы». В то время слова «чайканшисты» или «гоминдановцы» были на слуху, но применить этот приём к передовым рабочим?!

Рассказывали, что журналисты валялись от хохота, когда прочитали моё словотворчество. А нас с Любой с того времени стали называть чековитовками.

Надо сказать, «Советский Сахалин» стал первой настоящей школой журналистики. Нас учили работать с фактами, видеть логику построения материала, всё проверять и перепроверять, чтобы избежать ошибки. Для журналиста не было ничего страшнее опровержения. Это несмываемое пятно на чести и достоинстве профессионала.

Заместителем ответственного секретаря в редакции был замечательный журналист Яков Юрьевич Котляревский, штатный фельетонист. Человек большой эрудиции, интеллигент, весёлый, юморной – он в каком-то роде опекал меня и постоянно предлагал познакомить с младшим сыном. Я категорически отказывалась, но судьба всё равно свела нас через девять лет после моего знакомства с Яковом Юрьевичем. Самого мэтра уже не было в живых, он умер рано, в 52 года. И я не раз пожалела потом, что наши пути с его сыном не пересеклись ещё в 1973 году.

По окончании практики редактор пригласил нас на работу в «Советский Сахалин». Но случилось так, что вызов опоздал к распределению. Люба по нему не поехала, а я не осмелилась и четыре месяца проработала в дальнереченском «Ударном фронте», где была первым дипломированным журналистом за всю его историю.

На Сахалин я прилетела 24 декабря 1975 года. Временно меня пристроили в «Молодую гвардию», но я там прижилась и переходить в партийную газету, когда для меня освободилось место, не захотела.

Перевелась в «СовСах» только в июне 1996-го и все 24 года трудилась в отделе писем. Писала о проблемах коммуналки и здравоохранения, о конфликтах в семьях, на производстве, в быту, о судебных делах. Отдел писем был своего рода общественной приемной. Люди шли сюда со своими бедами, иным нужно было просто выговориться. И лучшие мои публикации написаны именно по обращениям читателей. Я всегда говорила, что мои темы приходят ко мне сами, своими ногами.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.