Первые в этом году партии отходов из пластика и картона отправили с Сахалина на материк

12 тонн пластиковых бутылок и 20 тонн картона повезли во Владивосток и Хабаровск на переработку. Они не будут захоронены на полигонах в Корсакове и Южно-Сахалинске. Это стало возможным благодаря внедрению в регионе раздельного сбора мусора в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Раздельный сбор мусора – это движение в ногу со временем и часть большой работы по реализации экологических проектов, которую мы проводим на Сахалине и Курилах. Сделаем всё, чтобы окружающая нас среда была чище, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Наибольший объем картона образуется от торговых точек и предприятий. Вся поступающая к ним продукция упакована в картонные коробки, поэтому они считаются основными отходообразователями этого вида материалов. Кроме того, часть сырья отбирают сотрудники мусоросортировочной станции из всего объема смешанных отходов.

Отходы, собранные в Южно-Сахалинске в рамках реализации проекта по раздельному сбору мусора, поступают еженедельно на корсаковскую мусоросортировочную станцию. Там их делят на фракции уже непосредственно для обработки, прессовки и формирования в брикеты. После накопления определенного объема отходы отправляют на материк.

По словам генерального директора ООО «Новый город» Владимира Помыткина, сырье, размещенное в евроконтейнерах, загрязняется, намокает, попадает в категорию брака и захоранивается на полигоне. Именно поэтому важно складировать его отдельно.

– Мы предлагаем жителям Корсакова, в случае если у них появляется картон, складировать его на контейнерных площадках в отсеке для крупногабаритных отходов. В четверг и воскресенье мы отправляем отдельную машину и собираем весь картон с площадок у многоквартирных домов. Чтобы материалы не загрязнялись, их желательно складировать накануне или непосредственно в дни вывоза, – рассказал директор предприятия.

Внедрение раздельного сбора отходов в области началось в прошлом году с Южно-Сахалинска. В июле 2022 года сетчатые контейнеры появятся в Анивском, Корсаковском, Долинском городских округах, в сентябре – в остальных районах Сахалина. В следующем году останется только оснастить Курильские острова.

За счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести более 2500 сетчатых контейнеров для накопления пластиковой и стеклянной тары, железных и алюминиевых банок.