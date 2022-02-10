Первые в этом году партии отходов из пластика и картона отправили с Сахалина на материк

12 тонн пластиковых бутылок и 20 тонн картона повезли во Владивосток и Хабаровск на переработку. Они не будут захоронены на полигонах в Корсакове и Южно-Сахалинске. Это стало возможным благодаря внедрению в регионе раздельного сбора мусора в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба регионального правительства.
– Раздельный сбор мусора – это движение в ногу со временем и часть большой работы по реализации экологических проектов, которую мы проводим на Сахалине и Курилах. Сделаем всё, чтобы окружающая нас среда была чище, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Наибольший объем картона образуется от торговых точек и предприятий. Вся поступающая к ним продукция упакована в картонные коробки, поэтому они считаются основными отходообразователями этого вида материалов. Кроме того, часть сырья отбирают сотрудники мусоросортировочной станции из всего объема смешанных отходов.
По словам генерального директора ООО «Новый город» Владимира Помыткина, сырье, размещенное в евроконтейнерах, загрязняется, намокает, попадает в категорию брака и захоранивается на полигоне. Именно поэтому важно складировать его отдельно.
– Мы предлагаем жителям Корсакова, в случае если у них появляется картон, складировать его на контейнерных площадках в отсеке для крупногабаритных отходов. В четверг и воскресенье мы отправляем отдельную машину и собираем весь картон с площадок у многоквартирных домов. Чтобы материалы не загрязнялись, их желательно складировать накануне или непосредственно в дни вывоза, – рассказал директор предприятия.
Внедрение раздельного сбора отходов в области началось в прошлом году с Южно-Сахалинска. В июле 2022 года сетчатые контейнеры появятся в Анивском, Корсаковском, Долинском городских округах, в сентябре – в остальных районах Сахалина. В следующем году останется только оснастить Курильские острова.
За счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести более 2500 сетчатых контейнеров для накопления пластиковой и стеклянной тары, железных и алюминиевых банок.