Первый из трех дней «единого дня». Избирательные участки едва успели открыться, а сахалинцы уже идут выбирать губернатора

В Южно-Сахалинске, пожалуй, 6 сентября стал идеальной пятницей – сегодня теплый солнечный день лучшего времени года. В 8:00 6 сентября в островной области и всей России началась трехдневка «Единого дня голосования». До вечера воскресенья островитяне, достигшие возраста в 18 лет и не имеющие прочих ограничений, будут выбрать главу области. Жители Южно-Сахалинска, Невельского и Ногликского районов проголосуют также за депутатов муниципальных советов.

В 8.20 утра первого дня голосования на участки, размещенные в южно-сахалинской школе № 13, идут избиратели. За рамками, обеспечивающими безопасность здания, земляков улыбкой встречает председатель участковой комиссии.

– Добрый день, вы к нам? – Мне адрес участка нужен, раньше здесь голосовала, живу на улице Хабаровской, – молодая южно-сахалинка растерялась, но председатель уточняет номер дома и подсказывает, куда идти.

В школе чистота и порядок, в фойе традиционно торгуют выпечкой.

Настолько же активно и спокойно горожане идут на участки в начальной школе № 7 (бывшей «десятой»), и в школу № 23 – охранник объяснил, что занятия сегодня отменены. Коллега отправляет сообщение: у школы № 30 планировочного района Луговое та же картина –сахалинцы торопятся голосовать перед работой, чтобы не упустить ни часа солнечных выходных.

В области тот же ритм, председатель областного избиркома Виктория Черкасова отчитывается в телеграм-канале: «У команды всей избирательной системы праздничное настроение, рабочий настрой и готовность безупречно провести все три дня голосования».

В телеграм-канале идут отчеты о голосовании с дальних рубежей страны: «На островах Курильской гряды сейчас непогода, но это не мешает избирателям активно голосовать. В Южно-Курильском районе работают все девять участковых избирательных комиссий».

На связь выходит Итуруп: на острове работают пять комиссий, избиратели соседнего, но труднодоступного Урупа голосовали досрочно.

6, 7 и 8 сентября 2024 года в Сахалинской области голосовать будут больше 372 тысяч островитян. Муниципальных депутатов выберут почти 150 тысяч южно-сахалинцев, 8382 жителя Ногликского района и больше тринадцати тысяч невельчан.

Уже можно предсказать и главный итог трехдневного голосования, опережая любых политологов: больших сюрпризов не будет, область покажет хорошую явку (сюрпризом была бы крайне низкая активность), островитяне проголосуют за развитие социальной сферы Сахалина и Курил. К тому же обязательно успеют провести субботу и воскресенье на любимых дачах.

Сергей Макаров.