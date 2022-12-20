Первый канал в новогоднюю ночь покажет шоу, в котором прозвучит более 50 хитов 2000-х годов. Участие в программе примут Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие, сообщили в пресс-службе вещателя.

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