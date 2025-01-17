Первый лётчик Сахалина. 95 лет назад им стал Михаил Водопьянов

Чем больше подробностей узнаёшь о судьбе Героя Советского Союза Михаила Водопьянова, тем лучше осознаёшь масштаб личности этого человека.

Казалось бы, что удивительного в такой закономерности? Вот только где найти ответ на непростой вопрос: почему именно Водопьянову чаще всего приходилось быть первопроходцем нового и неизведанного? То ли сила характера, знания, бесстрашие, вера в свои возможности вели его на подвиги, то ли само Время безошибочно выбрало этого человека из миллионов ради особой миссии?

Михаил был первым, кому в январе 1930-го довелось открывать авиатрассу с материка на Сахалин, расшивать узкую проблему транспортного сообщения. Ведь путь на остров на собачьих упряжках по льду пролива был в лучшем случае в полмесяца длиной. А дорога от Хабаровска до Александровска занимала и того больше – 30 – 40 дней.

Чтобы состоялся исторический перелёт, тридцатилетнему выпускнику Московской лётно-технической школы, направленному на работу в Хабаровский край, прежде пришлось собирать приобретённый в Германии самолёт «Юнкерс». В Хабаровск он прибыл по железной дороге в разукомплектованном виде. Михаил Водопьянов с механиками на морозе (ночами при свете костров) собирали машину. И ведь «сложили», как из пазлов, этот первый в мире цельнометаллический транспортный самолёт. На его фюзеляже появилась надпись «СССР-127». На 13-й день мотор «Юнкерса» заревел…

Карты перелёта из Хабаровска в Александровск не существовало. И пилоту-первопроходцу приходилось ориентироваться по горам, излучинам рек, морскому побережью… С 10 по 17 января самолёт Водопьянова с посадками в небольших населённых пунктах преодолел 1180 километров.

В Оху лётчик и его пассажиры прибыли 15 января. По воспоминаниям очевидцев, это было радостным, если не сказать диковинным, событием. С аэродрома в городской клуб нефтяников прилетевших привезли на собачьих упряжках. После чествования героям заботливо преподнесли по кожаному костюму и паре тёплого белья.

На следующий день, покатав над городом 25 охинцев, Водопьянов взял курс на Александровск. Но вот незадача: пролетев несколько метров, аэроплан «клюнул» носом и завалился в кустарник. Провожавшие бросились к машине, а Водопьянов как ни в чём не бывало посетовал: «Ну вот, опять подвёл мотор…». Аэроплан на руках перенесли на взлётную площадку. Местные мотористы помогли экипажу его отремонтировать, и 17 января самолёт торжественно встречали уже в Александровске. Так появилась воздушная связь Сахалина с материком.

Что и говорить, это стало поистине историческим событием для всей страны, важным для её экономического развития. Уже в начале 1930-х на Дальнем Востоке трудились 42 авиаработника и три лётчика – Михаил Водопьянов, Василий Капридов и Карл Ренкас. А сложную для пилотов трассу с материка на Сахалин в народе называли «трассой героев».

Осваивал Водопьянов как первопроходец и другие направления. И однажды в районе озера Байкал его самолёт, совершавший испытательный перелёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский, потерпел катастрофу. Пилот получил сотрясение мозга и множественные переломы. Только на его израненную голову медики наложили 36 швов и поставили перед фактом: дорога в гражданскую авиацию для него закрыта.

Но когда в 1934 году арктические льды раздавили судно «Челюскин» и потребовалось снять людей с дрейфующих глыб, Водопьянов обошёл кабинеты многих высокопоставленных чиновников и добился разрешения на участие в спасательной экспедиции. Он отвоевал у суровой Арктики десять жизней «челюскинцев» и оказался в числе первых семи пилотов страны, удостоенных звания Героя Советского Союза.

А через три года на самолёте Ант-6 этот полярный лётчик впервые в мире совершил посадку на дрейфующий лёд Северного полюса.

В годы Великой Отечественной войны Михаил служил комбригом 81-й бомбардировочной авиадивизии. Сразу после налёта немецкой авиации на Москву 27 июля 1941 года советское руководство приняло решение 7 и 10 августа нанести ответный бомбовый удар по Берлину.

Водопьянов получил письменный приказ за подписью Сталина о личном участии во втором налёте на столицу фашистской Германии. Операция проводилась в сжатые сроки и в условиях строжайшей секретности. На обратном пути бомбардировщик комбрига был сбит зенитками над Эстонией. К счастью, экипажу удалось спастись и выйти к своим.

Уму непостижимо, как в условиях военного времени Михаилу с его обострённым чувством долга, осознанным риском и отвагой удавалось заниматься ещё и литературным творчеством. У театров страны был высокий спрос на пьесы о войне патриотического характера. И Водопьянов писал их иногда в соавторстве со своим боевым другом Юрием Лаптевым, ведь жизнь подбрасывала ему множество совсем не фантазийных сюжетов. Так, в 1943 году в государственном издательстве «Искусство» (Москва – Ленинград) появилась пьеса «Вынужденная посадка» (комедия в четырёх действиях). Она шла на сцене многих театров страны, в том числе и нашего драматического, в Александровске. В те годы редакция газеты «Советский Сахалин» находилась в том же городе. Её типография отпечатала программку спектакля с указанием действующих лиц. Теперь это раритет.

В 1967-м Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов прилетал на остров уже седовласым пассажиром. Встречался с сахалинцами, как почётный гость областного центра открывал Дворец пионеров и школьников (ныне Дворец детского и юношеского творчества). К тому времени он был уже автором 32 книг и пяти пьес, членом Союза писателей России. Островитянам он запомнился добрым и улыбчивым русским богатырём с лёгким характером. Настоящим защитником Отечества.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Сахалинский след пионера воздушных трасс

«Сахалинский след» – так называется цикл видеофильмов областного краеведческого музея, доступный для бесплатного просмотра на портале Культура.РФ.

Среди музейных роликов просветительского и научно-исследовательского характера есть интересный видеосюжет о пионере воздушных трасс региона Михаиле Водопьянове. Его автор – кандидат исторических наук Мария Лукоянова, работающая по проекту «Становление и развитие сахалинской гражданской авиации в 1929 – 1991 годах».

В видеоряд Мария включила воспоминания сына и внучки известного лётчика, фрагменты документальной кинохроники, рассказывающей о пребывании Героя Советского Союза на Сахалине в 1967 году.

Смотреть «Сахалинский след».