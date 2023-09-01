Первый на Сахалине глэмпинг надежно защитит от суеты и стресса. Это даст хороший заряд  бодрости, уверяют его владельцы

На берегу Анивского залива открыл свои двери для всех желающих непривычный для жителей острова объект – глэмпинг. Говоря проще – база отдыха, а точнее – экоотель из нескольких сооружений купольного типа под названием «ПатиСон Парк».

Сооружение это появилось благодаря грантовой поддержке по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Предприниматель Евгений Чекичев стал одним из первых в области, кто смог воспользоваться таким механизмом помощи, рассказали в областном министерстве туризма.

Комплекс «ПатиСон Парк» состоит из нескольких купольных домов и купола-ресторана. Каждый сферический номер оснащен всем необходимым для комфортного проживания: спальная зона, кондиционер, система отопления, санузел, душ. Предусмотрена собственная терраса с шезлонгами. Предприниматель уделил особое внимание возможности вести активный отдых. К примеру, сейчас к услугам отдыхающих есть сапборды. Но это только начало.

Побывавшие под куполами отмечают, что в комплексе хорошо отдыхать не только семьей и с друзьями, но и проводить романтические вечера.

Одна из первых постоялиц Полина отметила, что атмосфера комплекса очень располагает для комфортного отдыха вдвоем, так как он буквально преображается с наступлением темноты.

– Здесь продумано все до мелочей. Комфортно находиться не только в самом куполе, но и на территории глэмпинга. Везде загораются красивые огоньки, даже на дорожках, ведущих к домикам, слышен шум моря. Атмосфера очень уютная и романтичная, – поделилась своими впечатлениями женщина.

Важно, что комплекс рассчитан не только на приезжих туристов, но и на местных жителей, которые могут «сбежать от суеты» на пару дней к морскому побережью.

– В 2022 году Сахалинская область впервые получила федеральные средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». И именно на строительство глэмпингов было подано больше всего заявок. Прошло 9 проектов, и комплекс «ПатиСон Парк» – один из них, – рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. – Мы видим, что спрос на поддержку данных инициатив очень большой и понимаем, как важно поддерживать именно местный бизнес. Ведь для кого-то положительное решение становится ключевым для дальнейшего развития именно в туристической отрасли.

В целом поддержка туристической отрасли поможет сделать путешествия по уголкам России удобными, безопасными и интересными.

Антон Смоляков.

Фото предоставлено министерством туризма Сахалинской области.

Кстати

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» в числе других были инициирован президентом страны и стартовал в 2019 году. «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

Справка

Комплекс «ПатиСон Парк» – один из 9 проектов по возведению некапитальных средств размещения, получивших в 2022 году грантовую поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» . Общая сумма грантовой поддержки составила около 59,2 млн рублей. Вместе с полученным финансированием предприниматели обязаны вложить в проект не менее 30% собственных средств.