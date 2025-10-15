Первый участок западного объезда Южно-Сахалинска планируют открыть для движения в июне 2026 года

Строительство западного обхода – один из ключевых дорожных проектов Сахалинской области. После ввода объекта Южно-Сахалинск получит новую транспортную артерию. Она соединит областной центр с федеральными трассами, ведущими в Холмск, Корсаков и Оху, сообщила пресс-служба правительства области.

— Открытие магистрали позволит вывести грузовой транспорт за пределы Южно-Сахалинска. Благодаря этому значительно снизится нагрузка на участки дорог с интенсивным движением, что повлияет и на безопасность, — прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко. — Будет меньше пробок, станет чище воздух и большегрузы перестанут разбивать асфальт.

На первом этапе обустраивается участок западной объездной дороги протяженностью 8,3 километра между селами Дальнее и Троицкое, проходящий через горный массив. Глава региона проинспектировал ход работ на значимом объекте. Подрядчик приступил к возведению мостовых сооружений. Всего будет построено 4 моста – через реки Имановка, Маяковского, Славута, Владимировка, а также один путепровод через улицу Кленовая. Параллельно началась укладка асфальтобетонного покрытия на участке, где уже подготовлено дорожное полотно.

— Сейчас активно ведется работа по обустройству мостовых сооружений – бурению и забивке свай, формированию стоек и опор, а также укладке водопропускных труб. Работы по обустройству земляного полотна выполнены на 60 %, планируем завершить их в летний период 2026 года, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. — Готовимся в июне будущего года запустить движение на отрезке дороги между селами Дальнее и Троицкое и до конца лета закончить работы по благоустройству данного участка

P. S.

В конце прошлого года компания «РСК», которая занималась строительством западного объезда и ряда других важных инфраструктурных объектов на Сахалине, столкнулась с финансовыми сложностями. Главе региона удалось найти решение, позволившее продолжить строительство на объекте. Люди сохранили рабочие места и заработную плату, также на объекты дополнительно привлекли специалистов и технику.

По теме: