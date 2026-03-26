Первый вице-мэр Невельского района Наталья Ронжина задержана силовиками

Фото: Сайт администрации МО «Невельский городской округ».

В начале года её задержали сотрудники ГИБДД за езду подшофе, женщина была лишена прав и получила штраф. Сейчас, в конце марта, она задержана по уголовному делу о мошенничестве.

Согласно данным следкома, чиновница подозревается в приобретении права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием с отягчающими обстоятельствами.

По версии следствия, в декабре 2023 года она, используя своё служебное положение, подала от имени своего родственника заявление с просьбой предоставить в аренду земельный участок в Невельске для индивидуального жилищного строительства. А в январе следующего направила от его же имени второе заявление – на предоставление этого участка уже  в собственность. При том что на нём отсутствовали объекты недвижимости, хотя  необходимым условием для его оформления в собственность являлось наличие строения.

Как считают следователи, первый вице-мэр злоупотребила доверием должностных лиц и фактически их обманула. К тому же передав земельный участок в собственность по заниженной цене.

По предварительным подсчётам, ущерб муниципалитету составил более 830 тыс. рублей. Все материалы следкому предоставили сотрудники регионального управления ФСБ.

Глава Невельского района Алексей Шабельник сообщил, что оказывает всё необходимое содействие стражам порядка.

Владимир ПАВЛОВ.

