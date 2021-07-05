Первый выход в сеть, как первый выход в открытый космос. Команда пенсионеров Сахалинской области завоевала золото XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Крупнейший в мире IT-турнир для старшего поколения состоялся в Москве 1 июля. Турнир был организован Союзом пенсионеров России и Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) и посвящен теме освоения космоса.

Каждый регион представляла команда из четырех человек: двое мужчин возраста 60+ и две женщины возраста 55+. Финалисты соревновались в трех турах: работа на смартфоне, задание по информационной безопасности, работа в поисковой системе Яндекс.

Сильнейшими в командном зачете стали пенсионеры из Сахалинской области – Сергей Легков, Николай Кобелев, Елена Плотникова и Татьяна Бондарчук. Серебро у Владимирской области, бронза – у Тульской.

В личном первенстве в абсолютном зачете победу одержали Сергей Легков (67 лет, г. Южно-Сахалинск) и Елена Устюжанина (59 лет, г. Сарапул Удмуртской Республики).

В конкурсе для зрителей онлайн-трансляции «Виртуальный чемпион», в котором мог принять участие любой желающий, победил Анатолий Жильцов из Екатеринбурга.

В связи с пандемийными ограничениями второй год подряд мероприятие проходило в режиме онлайн, как и отборочные региональные туры. Несмотря на это, их участниками стало рекордное число пенсионеров: за места в финале боролись 10,3 тыс. россиян из 1445 муниципальных образований в 77 регионах РФ – это максимальный охват за все время существования чемпионата. В финал вышли 280 человек, к ним традиционно присоединились соотечественники, проживающие в зарубежных странах: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египте, Латвии, Литве, Польше и Финляндии. Впервые в чемпионате участвовала команда из города Байконур.

При работе на смартфоне от финалистов требовалось самостоятельно установить ряд приложений и с их помощью купить и определить дозировку лекарственных препаратов, применить программу-переводчик для уточнения названия учреждения за границей, ответить на вопросы по здоровью, с помощью QR-кодов найти информацию о соответствующих сайтах, оценить дальность перехода от одной точки в городе до другой, решить кроссворд на тему космоса. А ещеучастникам кибер-схватки довелось анализировать почтовые рассылки с целью определить, какие из них являются легитимными; разбираться с темой овершеринга – необдуманного размещения излишней личной информации в соцсетях; бороться с фишингом и вишингом – видами мошенничества, позволяющего красть конфиденциальную информацию у «барсуков» и по телефону.

Многие финалисты отметили необычные «космические» задания: по снимку Земли, сделанному с МКС, определить, что на нем изображено; найти на снимках из космоса дом родителей Гагарина в городе Гагарине; ответить на вопрос, от кого и почему 309-й космонавт мира и 79-й космонавт СССР Талгат Мусабаев получил прозвище «космическая нянька».

«Для меня самыми интересными и полезными были задания по информационной безопасности, – отметил один из финалистов. – То, что нельзя никому давать личную информацию и тем более CVV, вроде бы банальность, но и о ней не все знают, да и мошенники совершенствуются. Лично я с ними столкнулся только один раз. Пришло сообщение, что кто-то перевел мне деньги и просит их вернуть. Я сразу проверил номер в интернете и выяснил, что это мошенники». Интернет – привычная часть жизни финалистов. Они давно сделали автоматическими почти все платежи, перестали пользоваться наличными, а на досуге скачивают и слушают аудиокниги.

Онлайн экскурсия по лабораториям и легендарным объектам МАИ, включая орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз», экспериментальный самолет «Квант» и истребитель МиГ-29; увлекательные рассказы и воспоминания преподавателей МАИ и ветеранов авиаотрасли – все это сделало финал ярким и незабываемым для более 2 тыс. зрителей. «Почти вся страна была с нами на одной волне, это здорово!» – говорит Николай Кобелев из команды-победительницы (69 лет,

г. Холмск Сахалинской области). «Я так волновалась, что долго не могла уснуть. Пока считали голоса, мы уже готовились к новому дню», – делится его коллега по команде Елена Плотникова (63 года, г. Южно-Сахалинск).

«Первый выход в сеть вполне можно сравнить с первым выходом в открытый космос, – считает летчик-космонавт, Герой России, выпускник МАИ Федор Юрчихин, ставший почетным гостем чемпионата. – Современные российские пенсионеры с их жаждой познания, настойчивостью и интересом к жизни – именно такие. А их лучшие помощники и учителя – внуки, знаю это по своим маме и теще!».

Показательно, что за несколько дней до финала кабинетом министров был утвержден план мероприятий по реализации второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». Основное внимание планируется уделить повышению качества жизни и финансового благополучия пенсионеров, содействию их занятости, росту качества и доступности медицинской помощи. В числе прочего планируется запустить бесплатные курсы компьютерной и финансовой грамотности. На таких занятиях пенсионеров научат пользоваться интернет-ресурсами и расскажут о правилах безопасности при совершении электронных платежей.

Мария СЕРГАЧЕВА.