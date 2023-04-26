Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что в минувшем году в период частичной мобилизации прокуроры выявили более 12 тысяч нарушений закона, не допустили незаконный призыв 15 тысяч человек.
На Сахалине завершилась беспрецедентная транспортная операция по доставке крупногабаритных частей будущего магистрального угольного конвейера. Это уникальное решение в горнодобывающей отрасли РФ. Два стакера-реклаймера установят на автоматизированных складах Солнцевского угольного разреза. Еще...
Наша область впервые примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Восход». Состязания пройдут с 24 по 26 апреля на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске.
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