Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что в минувшем году в период частичной мобилизации прокуроры выявили более 12 тысяч нарушений закона, не допустили незаконный призыв 15 тысяч человек.

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