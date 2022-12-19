Первым делом новоселье. Дополнительные финансы запланированы на переселение из аварийного жилья

По словам председателя правительства области Алексея Белика, проведена большая работа с федеральным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. От этой организации получена основная часть денег — 8,5 млрд рублей. Всего же за счет федеральной поддержки сахалинский бюджет прибавил на 9,12 млрд руб. и составил в 2022 году 190 млрд.

Деньги, полученные из федерального бюджета, региональное правительство планирует вложить в строительство жилья. До конца текущего года переселенцы из аварийных домов справят новоселье на более чем 100 тыс. кв. м жилплощади. Депутаты областной думы одобрили поправки в закон «Об областном бюджете Сахалинской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 годов».

В рамках областной программы переселения из аварийного жилья в северных районах заработал новый механизм, предусматривающий переселение старшего поколения островитян, которые особенно нуждаются в специализированной медицинской помощи, на юг острова. Получить ее оперативно в отдаленных районах бывает сложно, приходится ждать направления в областную больницу. С переселением же на юг Сахалина острота проблемы у этой категории жителей будет снята. По информации пресс-службы областного правительства, площадь расселенного фонда уже в ближайшее время составит более 6 тыс. кв. м жилья.

Часть федеральных средств будет потрачена на финансовую поддержку АО «Птицефабрика «Островная», практически лишившегося бройлерного поголовья из-за недавней эпидемии птичьего гриппа. По словам гендиректора птицефабрики Ильи Юрьева, помощь из областного бюджета поможет птицеводам восстановить производство и продолжить поставки продукции для жителей Сахалина и Курил. Финансовую помощь получат также местные муниципалитеты. Это позволит им сбалансировать свои бюджеты и обеспечить выполнение программ, связанных с социально-экономическим развитием территорий.

Владимир БОЛОТОВ.