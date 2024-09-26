Агрофестиваль «Своё Родное Островное-2024» пройдёт 5 октября

Новость для большинства жителей областного центра и близлежащих районов из разряда сенсаций. Агрофестиваль «Своё Родное Островное-2024», который многие сахалинцы по старинке называют осенней сельскохозяйственной ярмаркой, пройдёт на абсолютно новой площадке. Она расположена к юго-востоку от стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске.

Впрочем, это не единственное новшество. Подробности журналисту «Советского Сахалина» рассказала начальник департамента сельского хозяйства регионального минсельхоза Ольга Шкардюк.

В прошлом году агрофест проходил на «намоленном» месте – на площади у Дома торговли на проспекте Мира. По ряду причин решено изменить место проведения. Фестиваль рассчитан не на два дня, как прежде, а на один – 5 октября. Зато все мероприятия пройдут не до 16, как ранее, а до 18 часов.

Посетители могут не переживать насчёт трудностей с логистикой. Во время фестиваля задействуют шаттлы: автобусы будут забирать пассажиров в центре города и бесплатно везти их к фестивальной площадке, а затем возвращать на исходные позиции. Детали прорабатываются, минсельхоз своевременно проинформирует всех о том, как именно будет работать эта система.

Ещё новшество: на фестивальной площади будет развёрнута деловая площадка, где можно будет получить юридические консультации, заключить необходимые договоры, узнать о возможностях лизинговых компаний, которые готовы помочь с приобретением оборудования, техники…

Будет выделено место и для торговли продукцией местного производства, и для продавцов саженцев. Сейчас будущие участники активно заполняют электронные заявки на сайте ведомства https://agrotrade.sakhalin.gov.ru/yarmarka. Это удобно и быстро, не нужно лично обращаться в министерство, всё делается дистанционно с помощью компьютера.

Владельцы личных подсобных хозяйств также могут воспользоваться таким сервисом – им нужно оформить электронные пропуска. В прошлом году многие так и сделали и без всяких проблем торговали тем, что вырастили на огородах.

Ну и конечно – атмосфера праздника! Её постараются создать творческие коллективы из разных районов, программа насыщенная: танцевальные номера, красочные костюмы, задорный вокал. Подробности можно узнать по телефонам в областном центре: 8 (4242) 67-26-76, 8 (4242) 67-26-96.

В прошлом году агрофестиваль проводился впервые, в нём приняли участие более 300 сельхозпроизводителей из 11 районов, а количество посетителей исчислялось тысячами.

Региональное министерство сельского хозяйства и торговли планирует продолжить традицию, в программе фестиваля есть обязательный пункт – конкурс среди участников с определением победителей в номинациях. Победителей ждут ценные призы.

Семён РЕЧКИН.