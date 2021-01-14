В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» с декабря работает выставка «Кто хочет, так и судит». Она посвящена жизни и творчеству А. С. Грибоедова.

В минувшем году исполнилось 225 лет со дня его рождения. Грибоедов был драматургом, поэтом, пианистом, композитором, государственным деятелем, дипломатом, экономистом. И во всех этих далеких друг от друга сферах блистательно проявил себя. Экспозиция освещает разные стороны жизни Александра Сергеевича.

Многие знают Грибоедова лишь как автора комедии «Горе от ума». «Его комедия, – говорил И. А. Гончаров, – появилась раньше Онегина, Печорина, пережила их, прошла невредимо через Гоголевский период и до сих пор живет нетленной жизнью, переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности».

Как дипломат А. С. Грибоедов сыграл важнейшую роль в подписании договора, положившего конец русско-персидской войне 1826 – 1828 годов. Документ был подписан в феврале 1828 года в деревне Туркманчай. Заключение Туркманчайского мира укрепило положение России в Закавказье.

На выставке демонстрируется копия гравюры К. Осокина по картине В. Мошкова «Заключение мира в Туркманчае февраля 10 числа 1828 г.».

В экспозиции представлены фотографии Москвы ХIХ века; портреты людей, оказавших влияние на жизнь и творчество писателя; копия ордена Святой Анны, полученного Грибоедовым за дипломатическую работу в Персии; редкие издания книг и рукописи.

Партнерами выставочного проекта стали Государственный музей им. А. С. Пушкина, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Фонд культурного наследия им. А. С. Грибоедова, Сахалинская областная универсальная научная библиотека и Чехов-центр.

Выставку можно посмотреть до 7 февраля.

Людмила БЕРКОВИЧ.