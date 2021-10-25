«Пешки» вырвались в ферзи. Осенний «ФотоКросс» состоялся в Южно-Сахалинске

Осенний «Фото­Кросс» со­сто­ялся в Юж­но-Са­ха­линске в минувшее воскресенье. В нем приняли участие 22 команды. Среди них учащиеся школ, студенты и работающая молодежь.

«ФотоКросс» – это симбиоз фотоконкурса, квеста и городского ориентирования. Точкой старта стал холл исторического парка «Россия – моя история». Там состоялась регистрация команд и выбор пяти случайных тем для фотографий. Командам предстояло за 4 часа сделать снимки на заданные темы.

Оценивали работы конкурсантов члены жюри. В состав экспертной комиссии вошли представители фотомастерской «Лист» Андрей Мошков, Митя Ренуа и Александр Еманаков.

Итоги «ФотоКросса» озвучили в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история», сообщили в Центре молодежных инициатив.

Среди команд места распределились следующим образом:

1 место – команда «Пешки»;

2 место – команда «Баланс белого»;

3 место – команда «Ladies».

Ольга КУКЛИНА.