«Пешки» вырвались в ферзи. Осенний «ФотоКросс» состоялся в Южно-Сахалинске

Осенний «ФотоКросс» состоялся в Южно-Сахалинске в минувшее воскресенье. В нем приняли участие 22 команды. Среди них учащиеся школ, студенты и работающая молодежь.
«ФотоКросс» – это симбиоз фотоконкурса, квеста и городского ориентирования. Точкой старта стал холл исторического парка «Россия – моя история». Там состоялась регистрация команд и выбор пяти случайных тем для фотографий. Командам предстояло за 4 часа сделать снимки на заданные темы.
Оценивали работы конкурсантов члены жюри. В состав экспертной комиссии вошли представители фотомастерской «Лист» Андрей Мошков, Митя Ренуа и Александр Еманаков.
Итоги «ФотоКросса» озвучили в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история», сообщили в Центре молодежных инициатив.
Среди команд места распределились следующим образом:
1 место – команда «Пешки»;
2 место – команда «Баланс белого»;
3 место – команда «Ladies».
Ольга КУКЛИНА.