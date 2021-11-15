Песни с ароматом яблок. Садовод из маленького села большого острова пишет стихи и музыкальные композиции

Ольховка – село из пяти улиц, девяти двухэтажных зданий и частного сектора в пригороде Углегорска. Буйные заросли ольхи в долине реки Углегорки в середине прошлого века определили топонимику здешнего места. В лучшие времена здесь проживало около 600 человек, сейчас почти вполовину меньше. В основном это пенсионеры.

В планах региональной власти года через четыре переселить селян из ветхих домов в районный центр. Тем более что после техногенной катастрофы, когда в речку Углегорку и ее окрестности сошла горная порода с близлежащих угольных отвалов, экология и условия жизни населения ухудшились.

Но есть в Ольховке достопримечательность областного масштаба – большой яблоневый сад, что для Сахалина редкость. Четыре года назад на площади чуть больше гектара его развел индивидуальный предприниматель Николай Николаевич Уютнов.

Что подвигло 70-летнего пенсионера заняться садоводством в зоне рискованного земледелия? Вот как он сам это объясняет:

– После кого-то остаются роскошные яхты и виллы, миллиардные накопления или загубленные неумелой хозяйственной деятельностью леса и реки… А мне хочется оставить после себя яблоневый сад, на добрую память.

Уютнов много лет проработал в совхозе «Ударный». В 1970-е – 1980-е это хозяйство по производству овощей, молока и мяса было одним из передовых на Дальнем Востоке. Николай Николаевич трудился там помощником бригадира, потом бригадиром и агрономом.

Говорит, своим становлением во многом обязан директору совхоза Леониду Ивановичу Морозову. Он был хорошим руководителем и наставником. Любил свое дело, заботился о людях и развитии сельскохозяйственного производства. Тридцать лет назад у Морозова на работе остановилось сердце…

Прошли десятилетия, но Николай Николаевич не забывает об этом замечательном человеке. Над входом в его фруктовое владение есть вывеска: «Плодово-ягодный сад имени Леонида Ивановича Морозова».

Когда в перестроечные годы совхоз «Ударный» оказался банкротом и развалился, Уютнов занялся фермерством. Свой агрономический опыт и знания решил применить в индивидуальном предпринимательстве. Его ИП «Пересвет» стало специализироваться на выращивании картофеля и других овощных культур. Но Уютнова давно занимала мысль о создании большого яблоневого сада.

Идея была рискованной, но красивой. Она становилась зримой, когда Николай Николаевич слушал песню Анны Герман «Дурманом сладким веяло, когда цвели сады» или вспоминал рассказ Льва Толстого про старика, сажавшего яблони. Тому говорили: «Зачем тебе они? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочек». А старик в ответ: «Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут»…

В общем, высадил Уютнов около 800 саженцев, привезенных из Амурской области. Накануне первой зимы часть деревьев не укрыл, полагая, что они адаптированы к дальневосточному климату. И допустил ошибку. Почти половина посадок вымерзла.

Ущерб пришлось восполнять и в дальнейшем укрывать яблоньки от ветров, снегов и стужи сеном и пирамидками, защищать от грызунов и вредителей, обихаживать по всем правилам агротехники.

Хлопот много, зато сколько радости приносит пора цветения! Словно ароматное бело-розовое облако опускается на фруктовые деревья. А уже месяца через три поспевают румяные яблоки, как на подбор. В прошлом году Уютнов собрал урожай в 230 килограммов, а в нынешнем – в 540! Обнадеживающий результат его четырехлетней работы.

Но не только сад согревает душу Николая Николаевича. Он пишет лирические стихи и песни, чтобы, как пела Анна Герман, «цвели сады в душе у нас».

– Сочиняю текст, и приходит мелодия, – рассказывает Уютнов. – Напеваю ее местному баянисту Владимиру Камышенцеву, он делает аранжировку и минусовую фонограмму.

С ней еду в Углегорск к вокалистам Ольге Михайловой и Лилии Косициной или к Тимофею Петрову, Григорию Фомину, Надежде и Олесе Быченок. И каждая песня находит своего исполнителя.

Как сообщил Николай Николаевич, студия звукозаписи ему не сразу была доступна. К примеру, композицию про Донбасс пришлось записывать… в магазине. Знаете, почему? Там каменный пол, что важно для лучшего звучания. Остальные диски создавались у знакомого барда, а также в Доме культуры и киноконцертном зале «Авангард» районного центра.

Внучка Наталья Федорова тоже участвует в творческом процессе, снимает видео. Лирические песни деда «Колыбельная», «Реченька», «Все пройдет, только память останется» и другие, они о самом главном – о любви, нравственных ценностях и красоте мира. Слушая их, понимаешь, что одухотворяет жизнь человека из маленького села большого острова.

Людмила Степанец.