Сахалинские музыканты готовятся к Всероссийскому проекту «Универвидение. Авторы», который впервые пройдет в областном центре с 5 по 10 декабря. Они представят в финале свои авторские композиции. Победитель получит продвижение песни и съемку музыкального клипа.

В список полуфиналистов попали 10 сахалинцев. Одна из них – студентка СахГУ Снежана Непомнящая. Девушка заканчивает 4-й курс. В скором времени она станет инженером-механиком. Однако обучение технической специальности не помешало Снежане быть успешной и на музыкальном поприще.

Всего заявки на участие в музыкальном проекте подали более 150 человек из разных регионов страны. Они прошли мастер-классы и выполнили творческое задание, отобраны около 50 лучших, сообщила пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Поддержать сахалинцев на конкурсе могут все желающие. Следить за ходом проекта зрители могут онлайн. Информация обо всех этапах публикуется в официальной группе ВКонтакте «Российская студенческая весна» (ссылка https://vk.com/studvesnarsm). Там же запланированы прямые трансляции с прослушивания и финала проекта.

– Вокалисты и аранжировщики приедут к нам с заготовками, а на Сахалине создадут из них полноценную песню. Им помогут наши эксперты. Мы пригласили продюсеров Сергея Харина и Сергея Найкина, исполнителей Юру Тренькина и Даниила Иванова, саундпродюсеров Антона Коробку и Александра Дедова, – добавил руководитель исполнительной дирекции проекта Александр Гаранин.

Ольга КУКЛИНА.