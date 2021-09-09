«Песня на слуху… Будет жить!»

Отклики, подобные этому, обнаружились в социальных сетях вскоре после того, как композиция «Сахалин» авто­ра-исполнителя Алексея Баяндина появилась в интернете в сопровождении видеоряда, запечатлевшего ост­ровные пейзажи в разное время года.

Песню «Сахалин» Алексей написал в 26 лет. К тому времени переводчик с французского отслужил в погранвойсках на Черном море и успел поработать в южно-сахалинском специализированном конструкторском бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН. К тому же он довольно ярко проявил себя в музыкальном и вокальном творчестве, которым увлекался с детства.

Баяндин сочинил несколько песенных текстов для ленинградского композитора Леонида Снегова, друга по срочной службе в морских частях погранвойск КГБ СССР. И тот, создав удачные композиции, записал их в известной студии звукозаписи «Союз».

Результат совместного творчества вдохновил Снегова. Он предложил Алексею Баяндину переехать в город на Неве и заняться шоу-бизнесом.

В то время СКБ САМИ было на грани развала, так что мысль о смене деятельности у Алексея возникала, и не раз. Покидать Сахалин, к которому прикипел душой, было нелегко. Отсюда и ностальгические нотки, которые звучат под перебор гитарных струн в его песне-прощании с островом удачи, с островом надежды:

«Пусть не все здесь гладко,

Пусть не все в порядке,

Только вспоминаю

с болью сладкой –

Кто только раз увидел Сахалин, тот не забудет это до седин».

Один из припевов Алексей Баяндин исполнил на английском языке в переводе Майкла Аллена. Этот американский бизнес-консультант, специалист по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи» 17 лет прожил на острове и тоже попал под обаяние этого уникального места. Майкл даже пожелал, чтобы двое его сыновей были рождены именно здесь.

Вот и для Алексея Баяндина притяжение острова оказалось все же сильнее планов в шоу-бизнесе. И он об этом нисколько не жалеет. Жизнь на краю земли оказалась очень интересной и богатой на события. Она открыла новые горизонты, сформировала Алексея как профессионала и разностороннюю личность.

Он работал в ГТРК «Сахалин», в пресс-центре у четырех губернаторов, руководил управлением информационной политики аппарата администрации области, департаментом информационной политики аппарата губернатора и правительства, работал в органах власти в Анивском городском округе.

Недавно Алексей Баяндин покинул остров, отработав здесь 33 года. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, и у него есть все возможности реализовать творческие планы. А Сахалин с ним навсегда. И как память, и как песня.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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