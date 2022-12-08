Песня о Сахалине в финале всероссийского конкурса

В проекте «Воспетые острова» 21 октября мы рассказали о нашем земляке Евгении Кирсанове, ныне живущем в Краснодаре, и его авторской песне «За водою крайнею».

Отметили, что ее отличают и украшают фольклорные интонации, воспроизведенные на древнейшем музыкальном инструменте варганистом Олегом Сорокиным. Назвав заметку «Композицию удачно «сварганили», мы не ошиб­лись в оценках.

Евгений Кирсанов с этой работой вышел в полуфинал всесоюзного конкурса «Стихопесня» как победитель в номинации «Авторская песня» по г. Краснодару. А когда готовился этот выпуск «Воспетых островов», от Евгения пришло сообщение, что его композиция о родном Сахалине заняла третье место и вышла в финал всероссийского конкурса, который пройдет в Москве.

Искренне поздравляем земляка с новой творческой победой!