Песня в подарок. Валерий Лимаренко вручил награды сахалинским бойцам в ДНР

В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Валерий Лимаренко встретился с новым командиром сахалинского армейского корпуса генерал-майором Виталием Подлесным. Ряду бойцов вручили государственные награды. Также губернатор передал военнослужащим дроны, автомобиль УАЗ «Патриот» и другое необходимое оборудование, технику и снаряжение.

– Я уже несколько раз встречался с бойцами, которые прибыли на Сахалин в отпуска. Парни рассказывают, как важно для них побыть рядом с семьей. Также делятся о том, как рады получать поддержку не только от родных, но и вообще от земляков. Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать и вас, и ваши семьи во всем, что потребуется. Ждем вас дома живыми, здоровыми и с победой, – обратился к военнослужащим губернатор.

Глава региона напомнил, что благодаря выстроенным отношениям с руководством Шахтерского района удалось наладить систему поддержки островной группировки военнослужащих – действуют склады, сортировочные центры, сеть мобильных прачечных и бань. А недавно с территории района организован транзит бойцов, отбывающих в отпуска.

В ходе поездки в Шахтерск Валерий Лимаренко побывал на концерте, который устроили для бойцов артисты Сахалинской филармонии и Чехов-центра. А после выступили и в шахтерской школе искусств.

– Мы очень благодарны сахалинским артистам за творчество. Несмотря на то, что наши регионы географически разделяют тысячи километров, наши сердца вместе.

Ребята приезжают к нам уже в пятый раз, и это дорогого стоит, – сказала руководитель управления культуры администрации города Шахтерска Екатерина Козырева.

Также глава региона проинспектировал школу, детский сад и спортивный комплекс, которые сейчас восстанавливают сахалинские специалисты.

– Мы очень рады, что сахалинцы к нам так внимательны. Здесь работают прекрасные люди. Дети сейчас распределены по другим дошкольным учреждениям и очень ждут возвращения в родной детсад. Уверена, что вместе завершим работу и детям будет комфортно, – рассказала заведующая одним из дошкольных учреждений Шахтерска Светлана Суходольская.

Большой подарок ждал и спортсменов Шахтерска. Сахалин полностью укомплектовал местную детскую школу дзюдо. Вместе с формой учреждению передали спортивный инвентарь и для занятий самбо. Проект по поддержке этих видов единоборств ведет партия «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уже сообщалось, Дальний Восток по поручению Президента восстанавливает восемь территорий Донецкой Народной Республики. Курирует работу заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Приводятся в порядок школы, больницы, детские сады, инфраструктура. За Сахалином закреплен Шахтерский район.

Ирина НОВИКОВА.