Песню «Девятое Мая» южносахалинец написал во славу Великой Победы

Её автор-исполнитель – южно-сахалинский музыкант Анатолий Балла, участник нашего проекта «Воспетые острова». Он посвятил эту композицию 80-летию Великой Победы. Звучит она под две гитары, в аккомпанемент которых контрапунктом вплетается партия гармошки.

В социальных сетях песня получила немало добрых отзывов. Один из них пришёл от Ирины – внучки Героя Советского Союза Леонида Смирных: «Раз десять прослушала вашу песню, Анатолий. Восторг, буря эмоций, каждое слово ложится на сердце, на язык, легко слушается, запоминается. Напеваю весь день… Круто, классно, профессионально… Голос красивый, такой бархатный с хрипотцой. Всё сошлось и зашло!!!».

У Анатолия Балла немало песен патриотического звучания. Одна из них «Памяти деда» появилась после проводов в последний путь родного человека. В воспоминаниях внука навсегда запечатлелись эпизоды того скорбного летнего дня и то, как несли подушечку с наградами деда, а они блестели на солнце… В 2020 году эта композиция заняла первое место на всероссийском конкурсе авторской песни, и Анатолий стал лауреатом.

Музыкант нередко выступает перед участниками СВО на учебных полигонах, в госпитале, на встречах с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа. Ведь он чувствует свою сопричастность ко всему, что приближает победу.