Иски на десятки миллионов песочным предпринимателям и представления чиновникам – последствия публикаций в газете

29 апреля в «Советском Сахалине» вышел материал «Хроническое перемещение в особо крупном размере». Речь в нем шла о масштабной и незаконной (на наш взгляд) добыче песка вблизи озера Хвалисекое в Корсаковском районе.

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и уведомила о выводах редакцию.

На трех из 39 участков, предоставленных по программе ДВ-гектара гражданам и юридическим лицам, выявлены факты вывоза песка с участков. На одном его выкопали по всему периметру на глубину двух метров, на двух других – частично.

Оформления лицензии на пользование этими участками закон не требует, но значит ли это, что сыпучий минерал можно вывозить в любых объемах на свое усмотрение? Оказывается, нет. Как явствует из ответа прокуратуры, законодательство не разрешает этим заниматься в рамках предпринимательской деятельности. Песок на участке брать можно только для личных и бытовых нужд в небольшом объеме – не более 100 кубических метров в сутки и только в тех местах, где нет рядом источников воды и пр.

При посещении указанной в нашей публикации территории прокурорские работники обнаружили, что песка на территории земельных участков нет – его уже вывезли. Куда он делся?

По итогам проверки в отношении обладателя ДВ-гектара в селе Охотское возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство, совершенное группой лиц, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере (статья 171 УК РФ часть 2 пункт «б»). Следом корсаковская прокуратура заявила иск о взыскании 48 млн рублей с виновного в причинении ущерба. Сейчас он рассматривается в городском суде Корсакова.

В ходе выездной проверки установлен еще факт выемки песка с земель лесного фонда, не покрытых деревьями, на площади 0,7 га. Ущерб почвам и охотничьим ресурсам составил 24 млн рублей. Эти материалы региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства передало в корсаковскую полицию.

Здесь стоит отметить, что в ноябре 2020 года министерство экологии области уже обращало внимание правоохранительных органов на добычу песка в Корсаковском районе. В заявлении, поданном в местное ОМВД, сообщалось, что «в селе Охотском Корсаковского района на дальневосточных гектарах с кадастровыми номерами 65:03:0000006:448, 65:03:0000006:450 и 65:03:0000006:485 неизвестными лицами добывается песок. Природный материал используется для приготовления товарного бетона на производственной базе СП ООО «Ваккор», расположенной в Корсакове.Выяснилось, что песком занимаются ООО «Монолит» и ООО «Восток-ДСМ». В их адрес направлены запросы о предоставлении документов на добычу и поставку песка и песчано-гравийной смеси».

Но проводивший проверку лейтенант полиции М. Зеленский из Корсаковского ОМВД не заметил в происходящем признаков состава преступления и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Сам по себе факт вскрытия поверхности и перемещения грунта, равно как и сам факт перемещения специальной техники и грузового транспорта, не может свидетельствовать об осуществлении противозаконной деятельности, поскольку данные участки были предоставлены для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с условиями договора аренды», – утверждается в официальном ответе местной полиции.

Тогда каким же образом на берегу Хвалисекое появился целый карьер по добыче речного песка? И главное – куда исчезли сотни тонн сыпучего минерала?

После этого редакция адресовала поставленные выше вопросы региональному управлению полиции. В его официальном ответе, в частности, приводилось пояснение владельцев одного из гектаров: «На участке проводились работы по перемещению и вывозу песчано-гравийной смеси на арендуемую территорию для хранения». Реализацией песка граждане, по их словам, не занимались.

Только вот так и осталось неясным – какой объем песка был вывезен и зачем вообще надо было его перемещать по Корсаковскому району?

Природоохранная прокуратура увидела в происходящем признаки незаконного предпринимательства с немалым ущербом. И также выяснила, что отсутствовал контроль со стороны агентства лесного и охотничьего хозяйства. Его руководству направлены соответствующие представления об устранении нарушений. Аналогичные меры воздействия коснулись и Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, ведь земельные участки, где в промышленных масштабах добывали песок, расположены вблизи водного объекта. Проводимые рядом с водоемами работы должны были с ним согласовываться. Но этого никто не делал, а островное подразделение Росрыболовства оставляло этот момент без внимания.

После вмешательства прокуратуры территориальное управление привлекло хозяина земельного участка к административной ответственности. Благо выемка песка еще не нанесла серьезного ущерба окружающей среде. Во всяком случае, проверка этого не установила.

Сергей РЯБОВ.

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