Пицца с навагой

Практика показывает, что эта вкусняшка может дать фору деликатесной пицце с морепродуктами. Потому что навага, приготовленная правильно, абсолютно не пахнет рыбой, обладает отличными вкусовыми качествами и не теряет их при запекании.

Для приготовления большой пиццы потребуются: дрожжевое тесто, можно – купленное в магазине, филе рыбы. У наваги обязательно удаляют кожицу, избегают попадания в фарш мелких косточек. Понадобятся также крупная луковица, 1 – 2 небольших помидора, столовая ложка сметаны или майонеза, чайная ложка соли, немного мягкого сыра и чёрный молотый перец по вкусу.

Филе рыбы нарезают тонкими ломтиками. Их выкладывают на поверхность теста слоем не толще 5 миллиметров. Слой рыбы покрывают слоем репчатого лука, нарезанного тонкими кольцами.

Помидоры обдают кипятком, чтобы лопнула кожица. Её удаляют, а мякоть нарезают тонкими полосками. В отдельной посудине полученную массу перемешивают со сметаной или майонезом, подсаливают, перчат и затем выкладывают на луковый слой.

На последнем этапе перед отправкой этой роскошной композиции в прогретую духовку её дополняют слоем тертого сыра. Как только тесто подрумянится, пицца готова.

Приятного аппетита!