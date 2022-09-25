Пик Креницына и Сахалинская область вошли в ТОП-10 «Мест силы России»

По итогам первого этапа открытого общероссийского голосования, которое проходило с начала 2022 года на сайте https://mestasil.ru/, одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стал Пик Креницына – главная вершина необитаемого курильского острова Онекотан. Один из самых красивых вулканов в мире, который справедливо занимает место в перечне «Ста чудес России». В рамках II этапа народного голосования, стартовавшего в сентябре, будет выбран лидер проекта, и у Сахалиинской области есть все шансы стать таким лидером.