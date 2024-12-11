Пилот во время полета смотрел автогонки

В социальных сетях появилось фото из кабины самолета Airbus A321, летевшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. На нем видно, что пилот смотрит видео автомобильных гонок «Формула-1» в Катаре.

Как сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Новосибирская транспортная прокуратура проверяет сообщение о нарушении требований безопасности полетов пилотом воздушного судна. По итогам проверки будет дана оценка действиям пилота и эксплуатанта воздушного судна, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.

В авиакомпании S7 также проверяется информация о действиях пилота. Согласно правилам, отметила пресс-служба ведомства, процедуры стерильной комнаты (запрещает любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высоты до 3000 метров. По достижении высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на перерыв, прием пищи, посещение туалета и т. д.

Денис ЦУКСОВ.