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Пилот во время полета смотрел автогонки

В социальных сетях появилось фото из кабины самолета Airbus A321, летевшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. На нем видно, что пилот смотрит видео автомобильных гонок «Формула-1» в Катаре.

Как сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Новосибирская транспортная прокуратура проверяет сообщение о нарушении требований безопасности полетов пилотом воздушного судна. По итогам проверки будет дана оценка действиям пилота и эксплуатанта воздушного судна, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.

В авиакомпании  S7 также проверяется информация о действиях пилота. Согласно правилам, отметила пресс-служба ведомства, процедуры стерильной комнаты (запрещает любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются  на высоты до 3000 метров. По достижении высоты 3000 метров  и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на перерыв, прием пищи, посещение туалета и т. д.

Денис ЦУКСОВ.

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