«Пингвин» на приколе. Будущее паромной переправы Корсаков – Вакканай под вопросом

В администрации Корсаковского района прошло совещание, в котором в режиме он-лайн принял участие руководитель представительства японского города-порта Вакканай на Сахалине Митани Масаси. Совещание посвятили круглой дате – 30-летию налаживания побратимских связей между Корсаковом и Вакканаем.

Помимо прочего участники затронули тему развития паромного сообщения, прекратившегося более двух лет назад.

– Пока границы закрыты, у нас есть время решить организационные вопросы, провести исследования. Можно запустить пробные рейсы. Главное – убедиться в безопасности судна и создании комфортных условий для пассажиров, – поделился своим видением ситуации Митани Масаси. И дополнил, что планируется в пробном режиме выполнить четыре рейса с перевозкой грузов. Причем первый рейс намечен на 29 июля.

Ситуацию прокомментировали в представительстве МИД РФ в Южно-Сахалинске. С обеих сторон, и с российской, и с японской, есть стремление оживить, активизировать связи. В данном случае речь идет о японской инициативе – разовых перевозках грузов, товаров, но не о полноценной работе паромной переправы.

Многим памятен 1998 год, когда, собственно, и началась реализация этого проекта. Тогда японская компания «Хато Рандо Ферри» поставила на линию судно «Айнс Соя», и переправа заработала после полувекового перерыва.

Пик грузопассажирских перевозок пришелся на начало 2000-х, когда строился завод СПГ в Пригородном Корсаковского района. Зарегистрированы такие рекорды: в 2005-м было перевезено наибольшее количество грузов – 7000 тонн, а в 2006-м – 6681 пассажир. Тогда перевозки были вполне рентабельными.

В дальнейшем обороты стали снижаться, и переправа стала экономически невыгодной. В 2016-м региональное правительство предприняло попытку активизировать ее работу, для чего было задействовано судно небольшой вместимости – катамаран «Пингвин». Его арендовали в Сингапуре, после закрытия сезона нужно было его буксировать обратно в Сингапур, это было дорого и хлопотно.

Кроме того, катамаран оказался недостаточно приспособлен для переходов через пролив Лаперуза, где часто бывают волнения. По этой причине до трети рейсов за сезон приходилось отменять. Многим пассажирам оказалось выгоднее летать самолетом, без этой нервотрепки. В 2018 году морское сообщение перестало быть регулярным, с 2019-го было остановлено вовсе.

Статистика показывает, что в 2016-м году перевезено 511 человек и 51 тонна грузов, в 2017-м показатели составили соответственно 1374 и 42, в 2018-м – 678 и 66.

Сама жизнь и практика показывают, что для организации паромной переправы необходим надежный и комфортный паром. Его нет пока, увы, ни у российской, ни у японской стороны.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Паромная переправа на этом направлении имеет давнюю историю, во времена японского губернаторства Карафуто носила название «Тихаку», действовала в период 1923 – 1945 годов. За это время было перевезено более 2,8 млн пассажиров. На перевозках был задействован флот судов с привлечением ледоколов.