Пирог из корюшки-малоротки по-сахалински

Для приготовления такого пирога потребуется 1,5 – 2 килограмма рыбы и 0,5 килограмма дрожжевого теста.

Предварительно нужно подготовить рыбу. Её тщательно промывают и отправляют на три минуты в кипяток, чтобы затем было легче чистить. Далее удаляют всё лишнее – головы, хребтинки, остаются только две половинки филе.

Отваривают рис – столько, чтобы хватило на слой толщиной 1 сантиметр. Причём рис должен быть немного недоваренным. Мелко крошим среднюю по величине луковицу. Собственно, всё основное для начинки готово.

Тесто делят на две части: из одной раскатывают лепёшку с бортиками, толщиной до 1 сантиметра, выкладывают на противень, смазанный растительным маслом. Из второй части теста раскатывают такую же лепешку, которая послужит крышкой для пирога.

Первым слоем на тесто выкладываем рис, затем – подсоленную и перчёную по вкусу рыбу, сверху посыпаем её луком, формируем ещё один слой из рыбы. Теперь всё это великолепие нужно залить сметаной, в которую можно добавить готовую приправу для рыбы и измельчённую зелень. Сметана должна впитаться в нижние слои, после чего начинку «доукомплектовываем» двумя кусочками сливочного масла в разных местах пирога.

Накрываем композицию заготовленной лепёшкой, прищипываем края. Желательно в этой крышке из теста сделать пару отверстий для выхода пара. Пирог в таком виде отправляется в духовку. При температуре 160 градусов достаточно его выпекать 40 минут.

Приятного аппетита!