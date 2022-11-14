Писательница с пятого курса. На литературном небосклоне Сахалина зажглась новая звездочка

В среде учителей-словесников нередко появляются писатели или поэты. Плох тот филолог, который не мечтает о литературных лаврах. Кто-то приходит к этому позже, а кто-то раньше. Раньше – это в школе или на студенческой скамье.

В Сахалинском госуниверситете таких примеров несколько: и в прошлом, и в настоящем. Член Союза писателей России Анна Сафонова в свое время стала самым молодым из островных кандидатов на членство в творческом содружестве мастеров пера.

А выпускница СахГУ Дарья Еремеева уже много лет живет в Москве, публикуется в самых известных журналах, является автором нескольких книг, финалистом и лауреатом конкурсов писательского мастерства, гостьей телевизионных программ.

Надеемся, что литературное будущее непременно случится и у пятикурсницы кафедры русского языка и литературы островного университета Светланы Земницкой. С осени прошлого года роман девушки, которая подписывается именем Лана, размещен на сайте ЛитРеса – самой большой площадке электронных изданий и аудиокниг на русском языке. К слову, не каждый может таким вот образом представить плод своих публицистических или художественных размышлений.

Первая книга Ланы Земницкой – роман «Пациент #666». Будь моя воля, я бы не использовала подобную комбинацию цифр, ассоциирующихся с числом зверя. Но на то есть право автора. Дебютное произведение сахалинки – это смесь политического и семейного детектива, в котором есть место предательству и любви, добру и злу. Сюжет романа закручен так сильно, что даже мне, первоначально скептически настроенной, судьбы двух героев оказались до невозможного интересны. Молодому автору, несомненно, удается сохранить интригу вплоть до финальных страниц этой саги, действие которой происходит в психиатрической больнице, а позже – в особняке богатых родителей «пациента».

Нынешней осенью Лана Земницкая порадовала читателей (а в существовании таких можно убедиться, познакомившись с любительскими отзывами к роману в интернете) новой книгой. На этот раз – повестью для подростков (на книге есть обозначение +12) «Верни звезду на небо». Она тоже пока существует в электронной форме, но по желанию может быть выслана покупателю и в традиционном бумажном виде.

Главная героиня – четырнадцатилетняя Женя Стрельцова. Случайное желание девочки превратиться в куклу сбывается. Мир кукол и других игрушек устроен сложнее, чем человеческий. Но после этого открытия Жене непременно хочется вновь вернуться в свое привычное состояние, в котором она постарается стать счастливой. Но для исполнения теперь уже этого желания нужно вернуть звезду на небо.

Думаю, читатели-подростки обязательно в «Нейтрониуме» узнают один из южно-сахалинских кванториумов, а в «Таун Холле» – Сити Молл. Видны в книге и другие реалии: но это пусть останется загадкой для тех, кто еще не читал повесть.

Высокое качество прозы Ланы Земницкой оценено не только ее преподавателями и однокурсниками (а они могут быть и субъективны), но и на открытом заседании творческого объединения «Лира» при областной библиотеке. В октябре на суд уже маститых мастеров (а среди них члены Союза писателей России – Николай Тарасов, Анна Сафонова, Елена Шевич) студентка представила несколько своих рассказов. Обсуждение стало итогом того, что уже известно в университетской среде. Лана Земницкая – молодой писатель, чье имя, надеемся, вскоре появится на литературной карте нашей страны.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.