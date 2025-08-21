Питерцы приглашают дальневосточников перевести с нивхского на русский стих Владимира Санги

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге известна многими интересными проектами: научно-популярными лекциями с профессионалами, заседаниями языковых клубов, просмотрами кинофильмов и их обсуждениями. Ведение подкастов – еще одна новая форма общения с читателями. Весной этого года был записан подкаст с рассказом о конкурсе переводов с языков коренных народов Севера и Дальнего Востока.

В последнем выпуске подкастов № 12 («Поэтический перевод. Обзор темы и приглашение на конкурс переводов») сотрудники отдела литературы на иностранных языках Инна Игрунина и София Кочергина, а также куратор проекта Ольга Семенча беседуют о произведениях народов России и приглашают к участию в конкурсе поэтических переводов проекта «Читающий Петербург: культурные коды» (проект развивается с 2009 года).

Для дальневосточников этот конкурс интересен обращением к поэтическому наследию Владимира Санги, чей 90-летний юбилей отмечается в этом году. Собеседники подкаста вспоминают биографию писателя, говорят о годах обучения классика нивхской литературы в городе на Неве и вспоминают посвященную Владимиру Санги повесть Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Правда, в речи участников подкаста допущены некоторые ошибки, например, годом рождения писателя назван 1928-й вместо 1935-го. Впрочем, это неглавное. Любителям слова предлагается перевести с нивхского языка на русский стихотворение Владимира Санги «Весна пришла». Кроме того, на конкурс заявлены произведения, написанные по-долгански, по-карельски, по-кетски, по-ненецки и по-хантыйски. Отбор текстов для перевода обусловлен следующей идеей: организаторы делают акцент на книги, которые еще не прочитаны.

Для участия в творческом соревновании времени еще достаточно: последние варианты переводов будут приняты 30 ноября 2025 года.

Подкаст можно послушать по следующей ссылке ВКонтакте: https://vk.com/podcast-27385220_456239049.

А положение о конкурсе можно посмотреть по этой ссылке: https://pl.spb.ru/for-readers/contests/translations-2025/materials/polozhenie.pdf.

Елена Иконникова.