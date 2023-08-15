План дорожных работ на нынешний сезон в районах сахалинского региона выполнен

Главы муниципальных образований области отчитались перед губернатором о выполнении плана дорожных работ. К сегодняшнему дню за счет средств областного бюджета приведено в порядок более 59 тысяч квадратных метров полотна, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Третий год подряд в каждом районе осуществляется программа ремонта дорог с областным финансированием. Выявленные после ее окончания дефекты асфальта устраняются уже муниципалитетами самостоятельно. Фактически, мы помогает главам экономить местный бюджет и тратить его на другие востребованные людьми направления. Именно поэтому я требую от каждого мэра не игнорировать эту возможность, а активно включаться в работу и своевременно завершать ее, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Всего в муниципальных образованиях области обследовали более 670 километров дорог. Обнаружено и ликвидировано почти 5 тысяч ям и выбоин. В лидерах по устранению дефектов – Южно-Сахалинск, Охинский и Углегорский городские округа. В этих муниципальных образованиях отремонтировали 27 126, 6 372 и 5284 квадратных метра дорожного полотна.

– На сегодняшний день все поставленные перед нами задачи по ямочному ремонту дорог в регионе выполнены. При этом новые дефекты устраняются в рамках работы по текущему содержанию, – рассказал первый заместитель регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Как уже сообщалось, в некоторых районах ямочный ремонт не был завершен в установленные сроки, и в июле глава региона указал главам этих в муниципальных образований на недостаточные темпы выполнения работ. После жесткой критики районные администрации существенно ускорили ремонт, на сегодняшний день полностью выполнив областную программу.

В работе по поиску дорожных дефектов активно участвовали общественники и волонтеры «Единой России». Сахалинцы и курильчане сообщали о ямах на дорогах через приложение «Острова.65».