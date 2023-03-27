Планов громадье в долгом ящике. Поменяли русло реки, потратили миллиард и… остановились на полпути

ЧП произошло 24 марта в 20 часов 4 минуты на 3-м километре автодороги Арсентьевка – Ильинск (26-й километр железнодорожного перегона между станциями Ильинск и Арсентьевка).

Обошлось без жертв. По предварительной информации, водитель автомобиля SHACMAN выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом, в котором находилось 99 человек. Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. Огонь потушили прибывшие на место пожарные.

Водитель получил телесные повреждения, одному пассажиру поезда оказали разовую помощь. После в Томаринскую ЦРБ обратились еще 2 пассажира. Их осмотрели медики, от госпитализации они отказались. Остальные пассажиры уехали с места происшествия на автобусах и самостоятельно.

Примерно через 2 часа пострадавший автомобиль убрали с путей, специалисты РЖД отцепили локомотив от пассажирского состава. После проверили состояние дорожной инфраструктуры, не нашли повреждений и разблокировали переезд. Железнодорожное сообщение полностью восстановили в 3.42.

Вагоны и тепловоз на буксире отправили в Арсентьевку. Локомотив привезли на ремонт в Южно-Сахалинск вечером 26 марта.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту этого ЧП по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кто стал виновником этого ДТП, еще предстоит сделать выводы. Но пользователи всемирной сети обращают внимание на такое обстоятельство – состояние самой дороги. Точнее, на необходимость ее коренного переустройства. Здесь большое количество нерегулируемых переездов, что создает потенциальную опасность происшествий.

Обычно в таких местах строят виадуки. Варианты рассматривались не один раз и при разных губернаторах. В итоге из-за дороговизны было решено изменить трассировку автомобильного полотна, чтобы пути поездов и автомобилей не пересекались.

Проект был разработан чуть меньше 10 лет назад, но его положили, что называется, в долгий ящик. В 2021 году взялись за него снова. Но до конца работы не довели. Изменили русло Ильинки и заасфальтировали 7,5 километра от западного побережья.

Потратили на это 1,2 млрд рублей и снова поменяли решение. Проект предусматривал выход на транссахалинскую магистраль – это 5 километров севернее нынешнего поворота, от него отказались. Пока что все снова отложено в долгий ящик. Ориентировочно, до 2025 года.

Эдуард САМОЙЛОВ.