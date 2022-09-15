Платформа для стабильного обогрева

До начала отопительного сезона остается меньше месяца. Готовность объектов жилкомхоза приближается к 100-процентной, а населению станет проще покупать уголь.

Как пояснила заместитель министра ЖКХ области Ольга Гапова, согласно нормативам, и федеральным, и региональным, процент готовности объектов ЖКХ к зиме на 1 сентября должен составлять 80%. У нас на начало осени этот показатель в промежутке от 81 до 84%, то есть выше нормативного.

Стоит отметить, что, несмотря на сложности в экономике страны, у нас в области не сократили темпы замены ветхих сетей и объемы капитального ремонта коммунальной инфраструктуры. На эти цели из бюджета области выделена субсидия МО в размере 1 млрд 200 млн рублей, сомнений в ее освоении в министерстве нет.

Один из индикаторов в подготовке к отопительному сезону – создание 45-суточного запаса угля для котельных в районах. Окончательно его должны сформировать к 1 октября в размере 110,5 тыс. тонн. На 5 сентября накопления составляли 35,4 тыс. тонн, или 32 % от потребности.

– Мы считаем, что с такими темпами все муниципальные образования укладываются в график, ведь основные поставки приходятся на сентябрь, – отметила Ольга Гапова. – Нормативный резерв топлива полностью сформирован в Северо-Курильском районе. В соседних с ним Южно-Курильском и Курильском районах накоплено по 90%. Последние суда с грузом для котельных придут на острова в этом месяце. Таким образом, к 1 октября там будет сформирован 100-процентный запас.

Так же на 90% заполнены склады в Тымовском районе и Южно-Сахалинске, на 80% – в Корсакове. Остальные муниципальные образования продолжают завоз и формируют угольные накопления в соответствии с утвержденными нормативами до 1 октября.

Аналогичная динамика по жидкому топливу – по нормативу к 1 октября его запас должен составлять 4 тыс. 200 тонн. На 5 сентября завезено 2 тыс. 200 тонн. То есть поводов для опасений тоже нет. Работа идет в плановом режиме согласно подписанным между поставщиками и ресурсоснабжающими организациями договорам.

Их в текущем году стали заключать раньше обычных сроков.

– Наше министерство разработало типовой договор на поставку топлива. В нем учли пожелания и продавцов, и покупателей. Выработали единые подходы к оценке качества угля и пр., – пояснила заместитель министра ЖКХ области.

Не стоит забывать, что в частном секторе обогреваются с помощью топящихся углем печей. С ним в прошлом году было не все гладко, и люди в полной мере испытали трудности с поставками этого товара. Чтобы подобная ситуация не повторилась вновь, региональное министерство ЖКХ разработало цифровую платформу «Уголь», куда заносятся все заявки населения. Каждый заявитель, рассказала Ольга Гапова, может самостоятельно выбрать поставщика по конкретному населенному пункту, согласовать дату отгрузки. В цифровом формате можно отследить весь путь – от принятия заявки до доставки твердого топлива. Таким образом, можно контролировать весь процесс. Пока еще идет тестирование и доводка системы, доступ в нее покупателям ограничен – его имеют только поставщики топлива и диспетчерская служба министерства. В полную силу она должна заработать со следующего года. Но уже сейчас платформа делает процесс более прозрачным. С ее помощью отслеживается потребность в угле в каждом районе и корректируется график его отгрузки с разрезов во избежание дефицита.

По данным минЖКХ области, сейчас товара у поставщиков более чем достаточно, установлены цены и размеры компенсаций жителям частного сектора. Можно без излишней суеты заниматься созданием запасов на зиму. В механизм покрытия затрат правительство области внесло изменения, которые облегчат финансовую нагрузку покупателей.

– Если раньше выплачивалась компенсация части понесенных расходов (их нужно было подтвердить чеком или квитанцией), то теперь действует система авансовых платежей, когда средства в безналичной форме после подачи заявки и проверки документов перечисляются на счет потребителя, – подчеркнула Ольга Гапова. – То есть субсидия приходит еще до расчета с поставщиком. Потратить эту сумму человек может только на уголь в том объеме, который указан в заявке.

Этот механизм уже опробован в Углегорском районе – деньги через соцзащиту перечисляются на социальный счет, привязанный к карте МИР, и ими нельзя воспользоваться для других целей. Они активируются только при проведении оплаты за топливо для отопления своего жилища. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объеме не более 9 тонн. Если кто-то не силен в цифровизации, все вопросы можно решить по горячей линии минЖКХ * 0065 с мобильного телефона – оператор занесет все данные в заявку, а социальный счет поможет открыть работник соцзащиты.

Статистика говорит, что благодаря идущей уже несколько лет газификации снижается доля котельных на угле, его заменяет газ. В Тымовском районе в дополнение к уже существующим заработают три таких объекта на голубом топливе – в Зональном, Кировском и Ясном. Подобное сооружение появилось в этом году в Корсакове, войти в строй эта первая в районе газовая котельная должна в конце сентября. Мощность ее достаточно большая – 28 гигакалорий в час, этого хватает для отопления более 60 многоквартирных домов и всех социальных объектов микрорайона. Все газовые котельные могут также работать на резервном дизельном топливе, это позволяет сохранить теплоснабжение в случае нештатных ситуаций.

Эффект от перехода с угля на новый вид топлива очевиден – намного меньше вредных выбросов, хозяевам частных домов благодаря программе газификации области меньше хлопот с приобретением и хранением угля. Ну и наконец, выработка тепла на газе обходится дешевле.

Уменьшится ли плата за обогрев жилья после прихода голубого топлива? Оказывается, этого не произойдет.

– Все дело в том, что плата за отопление в регионе, когда оно ведется от угольных котельных, практически наполовину компенсируется из бюджета области, – объяснила Ольга Гапова. – Без этого цена тепла была бы существенно выше. Поэтому с переходом на газ реальная себестоимость теплоэнергии снизится, но все равно будет несколько выше уровня существующей платы за теплоснабжение для населения. В итоге уменьшится только нагрузка на бюджет региона в виде компенсации снабжающим теплом организациям разницы себестоимости газовой гигакалории и начисляемой оплаты населению.

Владимир ПАВЛОВ.

Около 84% составляла готовность котельных на Сахалине и Курилах на начало осени.

Справка

110,5 тысячи тонн должен составлять 45-суточный запас для котельных на 1 октября. На начало осени этот показатель выше 30%.

4 тыс. 200 тонн должен составлять 45-суточный запас жидкого топлива на котельных Сахалина и Курил. На начало осени завезено больше половины.

Подготовка сетей теплоснабжения заканчивается до 1 октября, сетей водоснабжения и водоотведения – до 1 ноября.

Кстати

В областном центре к газу подключено примерно 9700 домовладений. В нынешнем году, как сообщил мэр Сергей Надсадин, должны подсоединиться к сетям более 2,5 тысячи. Затраты на газификацию компенсируются, но иногда у людей не хватает средств. Поэтому администрация города, газораспределительная организация и компания-подрядчик выработали совместное трехстороннее соглашение, которое позволяет жителям не тратиться на первоначальный взнос. Рассчитаться они могут уже после подведения газа. Для власти, подчеркнул мэр, очень важно облегчить населению доступ к нему: жителям проще будет топить свои частные дома, не нужно пользоваться углем, а в городе улучшится экологическая обстановка.

Возьмите на заметку

Все вопросы по поставкам угля и авансовым платежам за него жителям частного сектора можно решить по горячей линии минЖКХ области * 0065 с мобильного телефона – оператор занесет все данные в заявку, а социальный счет поможет открыть работник соцзащиты.