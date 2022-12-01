Платить за услуги станем больше. Но не намного и не все

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на коммунальные услуги. Сначала цены должны были измениться с 1 июля следующего года, но в итоге платить больше будем уже с 1 декабря. А, может быть, кто-то, наоборот, начнет сильнее экономить и цифры в счетах даже уменьшатся? Это уже решать вам, дорогие читатели.

Электроэнергия увеличилась на 26 копеек за киловатт и стоит теперь 4,99 рублей. Отопление подорожало на 139 рублей. Будем платить 2667 рублей за гигакалорию. Питьевая вода с 1 декабря – 34 рубля за кубический метр (плюс 1,79 рубля от прошлой стоимости). Водоотведение – 24,29 рубля (плюс 1,26 рубля по сравнению с ранней ценой). Вывоз мусора увеличился на 125 рублей. Тарифы на газ пока не подтверждены официально.

В региональной энергетической комиссии объяснили, что повышение цен по всей стране необходимо для развития инфраструктуры ЖКХ, сохранения качественных услуг для населения, а также для обновления теплотрасс и водопроводов.

При этом в области предельный уровень роста цен не превысит 5,5 %. То есть если за коммунальные счета в ноябре вы платили, предположим, 6000 рублей, то при таком же объеме потребления вы будете отдавать на 330 рублей больше. И следующее повышение тарифов ЖКХ планируется 1 июля 2024 года.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

Но вы можете воспользоваться льготой,

если принадлежите к следующим категориям граждан:

Люди с небольшими доходами

По федеральному стандарту россияне не должны расходовать на коммуналку более 22% своих доходов. Для семьи это общий доход. Если сумма больше, есть право на субсидию. И это касается всех категорий людей независимо от того, свое у них жилье или съемное. Единственное условие – не должно быть долгов по оплате услуг ЖКХ.

Многодетные семьи

По указу президента РФ они получают скидку не менее 30%.

Учителя и медики

Работники сферы образования, медики и фармацевты, живущие в селах или рабочих поселках, получают 1200 рублей на отопление, освещение и оплату жилья.

Ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий

Им компенсируется 50% оплаты услуг ЖКХ. Такую же льготу получают нетрудоспособные члены семьи погибшего участника или инвалида Великой Отечественной войны.

Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС

У людей, получивших лучевую болезнь и другие заболевания при ликвидации этой аварии или от радиации, есть право на 50 % компенсации коммунальных счетов.

Мобилизованные

Эта категория и члены их семей освобождены от начисления пени, если набрался долг за коммуналку.

Когда бойцы вернутся домой, они войдут в категорию участников боевых действий и смогут получать соответствующие компенсации.

Дети-сироты

На федеральном уровне государство освободило их от оплаты комнаты в общежитии, пока они проходят обучение.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами

У них есть 50-процентная льгота на услуги ЖКХ. Но если счета формируются на основе показаний приборов учета, то компенсация дается в пределах нормативов потребления. Дополнительно власти компенсируют инвалидам I и II групп взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Вообще не платить за коммуналку могут герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, а также проживающие с ними члены их семей; вдова или вдовец и родители героя или кавалера орденов Славы.

Но льготы могут отозвать, если у человека есть долги по счетам за последние три года.