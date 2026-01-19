Платная муниципальная парковка переходит в штатный режим работы

Пилотный проект платной парковки на улице Дзержинского, запущенный в июле прошлого года, переходит в штатный режим работы. Все действующие правила и льготы сохраняются. Ранее парковка на участке от улицы Антона Буюклы до Коммунистического проспекта действовала в тестовом формате. За шесть месяцев южносахалинцы и гости города парковали здесь автомобили более 11 тысяч раз.

Как подчеркнул начальник отдела центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Денис Кузьмин, проект решил главную задачу — обеспечил доступность парковки для тех, кому нужно остановиться в центре на короткое время. Первые 30 минут здесь бесплатны, далее тариф составляет 85 рублей в час. Платный режим действует с 8.00 до 19.00, за исключением выходных и праздничных дней. Водителям не приходится тратить время на поиски свободного «кармана» или нарушать правила. Участок улицы Дзержинского, в районе которого расположены загс, типография и офисные здания, перестал быть местом долгой стоянки, поэтому в течение дня им может воспользоваться гораздо большее количество людей.

Следующим этапом планируется организовать платные парковки на улице Карла Маркса (от Дзержинского до Ленина), а также на участках улиц Чехова и Амурской (от Карла Маркса до Коммунистического проспекта).

— Улица Карла Маркса рассматривается не случайно. Автомобили здесь часто припаркованы хаотично. В целях безопасности дорожного движения необходимо навести порядок, чтобы транспорт стоял согласно правилам ПДД, а у жителей была возможность комфортно и быстро найти место для автомобиля и решить необходимые дела, — добавил Денис Кузьмин.

Запустить новые участки планируется поэтапно до конца первого квартала текущего года. На них будет действовать такой же режим работы и способы оплаты, как и на ул. Дзержинского. Важно отметить, что сохранятся и все льготы. Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную парковку, опубликован по ссылке: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1524/3600.

Дополнительную информацию можно уточнить в центре управления городской мобильностью Южно-Сахалинска по телефону 300-480 (добавочный 14).

Также следует помнить, что за неуплату парковки более 30 минут предусмотрен штраф.

Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила и своевременно оплачивать парковку. Информация о точной дате запуска системы платных парковок на новых участках будет заблаговременно опубликована на официальном сайте, в социальных сетях администрации города и в СМИ.

