Платёжная страница ДЭК — это всегда безопасно, а сейчас ещё и выгодно

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Дальневосточная энергетическая компания стремится обезопасить платёжные операции своих клиентов от действий разного рода мошенников. Один из инструментов достижения данной цели – «Платёжная страница ДЭК». Интерактивный онлайн-сервис доступен каждому клиенту по QR-коду ДЭК, расположенному в верхнем левом углу платёжного документа.

QR-код исключает ошибки по вине человеческого фактора при внесении платежей. Его безопасность гарантируется тем, что он генерируется отдельно для каждого периода оплаты для конкретного клиента. В коде зашифрованы лицевой счёт, оплачиваемый период (месяц) и сумма, подлежащая оплате.

Безопасность использования «Платёжной страницы ДЭК» в инфраструктуре компании обеспечена использованием собственного уникального доменного имени https://dvec.ru, которое невозможно подделать, продублировать или подменить. «Платёжная страница ДЭК» не имеет иных доменных имён в сети интернет!

Использование QR-кода ДЭК максимально исключает ошибки по вине человеческого фактора при внесении платежей и генерируется автоматически для каждого клиента на квитанции индивидуально под каждый лицевой счёт.

При сканировании QR-кода осуществляется переход на индивидуальную платёжную страницу, в которую из базы данных энергокомпании автоматически подгружаются самые актуальные на текущий момент сведения по задолженности клиента в разрезе услуг.

Клиент спокойно может изучить и сверить информацию: отделение филиала, номер лицевого счёта, ФИО, наименование услуг, сумму к оплате и даже детализацию платежей. При необходимости можно скорректировать сумму платежа, выбрать способ оплаты из выпадающего списка – банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП) – и только потом нажать кнопку «Оплатить».

ДЭК работает только с платформами генерации кодов, которые имеют высокий класс конфиденциальности и защиту от обнаружения угроз.

В настоящее время платить по QR-коду ДЭК через интерактивный онлайн-сервис «Платёжная страница ДЭК» не только безопасно, но и выгодно. До 30 июня 2025 г. по мск можно получить кешбэк 3% при оплате ЖКУ через СБП по QR-коду ДЭК на квитанциях, в личных кабинетах или мобильных приложениях. Перед оплатой необходима регистрация на https://vamprivet.ru/. Кешбэк в рублях вернётся автоматически в течение пары минут на банковский счёт, с которого была совершена оплата. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте vamprivet.ru.

Акцию проводит НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП) совместно с ДЭК.

Срок акции с 00:00:00 по мск 15 ноября 2024 г. до 23:59:59 по мск 30 июня 2025 г. Необходима регистрация в Программе лояльности АО «НСПК». Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте https://vamprivet.ru. Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг). Имеются ограничения.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».