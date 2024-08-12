Плавник и челюсти не спасли хищника от сахалинцев

Акула попалась рыбакам, бороздящим акваторию Невельска в День тунца.

Фестиваль «День сахалинского тунца» второй раз провели в городе, пережившим землетрясение и отстроенном заново на берегу Татарского пролива. 10 августа сахалинцев и гостей региона на базе отдыха «Волнолом» развлекали погоней за неординарной рыбой, островной кухней и музыкой. Самые маленькие охотники на тунца были охвачены вниманием аниматоров.

В главных состязаниях сошлись экипажи маломерного флота и отчаянные пираты резиновых лодок. Командам, в которых не должно было быть больше шести рыбаков, за первое место в соревнованиях обещали 150 тысяч рублей. Второе место приносило сто тысяч, а третье – пятьдесят. Если рыбаки выходили на старт на резиновых лодках, размеры премий были немного меньше, но тоже приличными. Победителя определяли по величине улова.

Самая крупная добыча сахалинцев потянула на два пуда – 36 кг, об этом сообщило информационное агентство. Невельский телеграм-канал сообщил, что одна из команда вытащила из теплых волн пролива акулу.

В отдельной схватке сошлись шеф-повара. Их трудами и было сформировано меню большого фуршета, основные блюда которого не обошлось без главного виновника – тунца.